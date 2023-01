C’est la première poussette autonome : elle peut aller jusqu’à 6 km/h

La startup Glüxkind a présenté une poussette équipée d’un moteur électrique, de capteurs et de caméras au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Il coûtera environ 3 300 $ et les premiers modèles devraient être disponibles sur le marché dès 2023.

Un moteur électrique, une bonne dose de capteurs et quelques caméras vidéo pour reconnaître les obstacles. La technologie des véhicules autonomes a également fait son chemin dans les poussettes. La start-up canadienne Glüxkind a présenté son premier modèle de poussette qui se déplace sans aucune poussée extérieure au Consumer Electronics Show de Las Vegas.

Le modèle de poussette s’appelle Ella et le prix du marché devrait être d’environ 3 300 $. Pour être précis, il s’agit d’une poussette à conduite assistée plutôt qu’une poussette autonome. Selon Glüxkind, il ne serait pas exactement légal dans tous les États d’abandonner les bébés dans une poussette et de les laisser paître seuls dans les parcs publics pendant que leurs parents boivent une bière.

Comment fonctionne Ella

L’objectif de Glüxkind est de rendre le transport des nouveau-nés plus sûr. Lorsqu’Ella commence à se déplacer en montée ou sur un chemin de terre, elle est capable d’activer son moteur électrique, créant un effet de « poussée assistée », exactement comme cela se produit dans les vélos électriques.

Pas seulement. Ella dispose également d’un frein automatique qui s’active lorsque la poussette est soudainement abandonnée dans une pente ou lorsque les caméras installées sur le châssis détectent la présence d’un obstacle. Le premier modèle produit par Glüxkind n’est pas seulement utilisé pour transporter des enfants : il a également de la place pour accueillir six sacs à provisions.

Des capteurs pour aider les enfants à dormir

Pourquoi se contenter d’installer un moteur électrique et quelques capteurs ? Glüxkind a également ajouté à sa poussette une série d’outils pour aider les bébés à mieux dormir. Il y a la fonction automatique rock-my-baby qui permet au bébé de s’endormir par une série d’oscillations et il y a aussi un dispositif pour émettre des bruits blancs afin d’éviter le stress causé par les bruits extérieurs.

Les caractéristiques techniques d’Ella

Ella a un poids total de 13,6 kg et lorsque la « poussée assistée » entre en action, elle peut atteindre une vitesse maximale de 6,4 km/h. Sur les poignées, il y a des capteurs qui vous permettent d’enregistrer quand la poussette est poussée et quand la poignée est relâchée. Les premiers modèles seront disponibles entre les États-Unis et le Canada dès 2023. En 2024, cependant, il pourrait également arriver en Europe. Glüxkind a été fondée par Anne Hunger et Kevin Huang, deux ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology récemment devenus parents.