Earl Boen meurt, voix de nombreux personnages de jeux vidéo : Monkey Island, Metal Gear Solid 2, Psychonauts…

Nous sommes désolés de devoir vous annoncer une nouvelle et triste nouvelle : le célèbre acteur américain Earl Boen est décédé. Il nous a quittés à 81 ans à cause d’un cancer. Sa carrière est connue de nombreux cinéphiles, puisqu’on l’a vu dans Terminator (1984) et Terminator : Le Jugement dernier (1991) en tant que psychologue Peter Silberman.

Boen s’est également mis dans le skin de divers personnages dans des films tels que Alien Nation (1988), The Man with two Brains (1983), Professor Chiclado 2: The Klump Family (2000) et même dans la série mythique ALF (1987). Mais au-delà du grand écran, beaucoup d’entre nous, les joueurs, ont entendu sa voix à un moment donné, car son histoire en tant que doubleur est marquée par son travail dans certains des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps.

De l’île aux singes aux psychonautes

Son œuvre la plus mémorable dans l’industrie du jeu vidéo est sans aucun doute celle que nous n’oublierons jamais : il est la voix emblématique de LeChuck, le célèbre pirate de la saga Monkey Island. Peu de temps après, il double Balzac dans Berserk : Guts Rage (1999) et Nemesis in Black and White, le titre de Peter Molyneux en 2001.

Hideo Kojima l’a également présenté dans Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, où il a exprimé l’ancien chef de Spetsnaz, Sergei Gurlukovich. Des travaux sur World of Warcraft (Terenas Menethil II) et Psychonauts (The Butcher) ont suivi. Mais la liste est encore plus longue : Call of Duty, Icewind Dale 2, Soldier of Fortune, Star Trek : Voyager Elite Force, Zork : Grand Inquisitor, Return to Krondor…

Comme nous vous l’avons dit, nous regrettons toujours de devoir donner ce type de nouvelles, bien qu’il semble que nous n’ayons pas commencé 2023 du bon pied, puisqu’il y a quelques jours à peine, nous vous avons informé du décès de Sim Wong Hoo, fondateur de Laboratoires créatifs.

Source | Eurogamer