Xbox Game Pass en 2023 : tous les jeux confirmés pour le service

À ce jour, la meilleure raison d’avoir une Xbox est sans aucun doute le Game Pass. Le service d’abonnement de Microsoft offre un accès à des centaines de jeux, dont beaucoup sont disponibles dès le jour de leur sortie. En 2023 les choses ne semblent pas beaucoup changer et l’adhésion future de certains des jeux les plus attendus de l’année a même été confirmée (Atomic Heart, Wo Long Fallen Dinasty, Hollow Knight : Silksong, Lies of P, Replaced, STALKER 2, etc). Et c’est sans compter les exclusivités de la marque elle-même, qui sortiront également et ce parcours semble passionnant (Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall et Starfield, entre autres). Dès lors, rien de mieux que de commencer en janvier à ouvrir la bouche et à parcourir tous les jeux confirmés à ce jour pour le Xbox Game Pass en 2023.

Jeux Xbox Game Pass en 2023

Voici tous les jeux qui sortiront sur Xbox Game Pass cette année :