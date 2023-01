PlayStation VR 2 : tous les jeux de lancement confirmés et au-delà

C’est l’année du PlayStation VR 2. Les nouvelles lunettes de réalité virtuelle de Sony arriveront le 22 février 2022 et elles ne débarqueront pas seules en store. Conscient de la dépense importante que cela implique (600 euros), le périphérique sera accompagné de plus de 30 jeux qui ne cesseront de se multiplier au cours des prochains mois. Nous allons essayer de passer en revue tous ceux dont le lancement a été officiellement confirmé et combien sont déjà à l’horizon. De plus, comme beaucoup vous seront inconnus, nous joignons leur sexe, qui fera l’objet de mises à jour gratuites et qui seront gratuites pour les acheteurs de la version PS VR 1 (via cross buy). Au nougat :

Lancer des jeux pour PlayStation VR 2

Voici (plus de 30) tous les jeux qui feront partie du catalogue de sortie PS VR 2 le 22 février :

2MD : VR Football Unleashed All-Star — Genre : Sports

Après la chute — Genre : Jeu de tir coopératif — Crossbuy

Altair Breaker — Genre : Action, Épées

Among Us — Genre : jeu de société multijoueur

Cities VR : édition améliorée — Genre : gestion de la ville

Cosmonious High — Genre : Mini-jeux

Demeo — Genre : Lettres

Dyschronie : Chronos Alternate — Genre : Visual Novel

Engramme — Genre : Rythmique

Fantavision 202X — Genre : Casse-tête

Gran Turismo 7 — Genre : Vitesse — Mise à jour gratuite

Hello Neighbor : Recherche et sauvetage — Genre : Horreur — Crossbuy

Horizon Call of the Mountain — Genre : Action Aventure

Kayak VR : Mirage — Genre : Sports

Kizuna AI : touchez le rythme — Genre : rythmique

Mousse — Genre : Aventure

Moss : Livre II — Genre : Aventure

No Man’s Sky — Genre : FPS Aventure — Crossbuy

Pistolet Fouet — Genre: Action — Crossbuy

Resident Evil Village — Genre : Horreur — Mise à jour gratuite

Runner — Genre : arcade de vitesse et d’action

Song in the Smoke : Rekindled — Genre : Survie — Crossbuy

Startenders — Genre : Mini-jeux — Crossbuy

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition — Genre: Action, Épées

Swordsman VR — Genre : Action, Épées

Synthriders — Genre : Rythmique

The Dark Pictures : Switchback VR — Genre : Jeu de tir sur rails

The Light Brigade — Genre : FPS roguelite — Crossbuy

Le Conte d’Onogoro — Genre : Action, Réflexion — Crossbuy

Tentaculaire — Genre : Action, Puzzle

Citadelle des morts-vivants — Genre : Action

Zenith : La Dernière Cité — Genre : MMORPG — Crossbuy

Tous les jeux annoncés pour PlayStation VR 2

Les jeux suivants ne sortiront pas (ou n’ont pas encore été annoncés), mais il a été confirmé qu’ils arriveront plus tôt que tard sur PlayStation VR 2 :