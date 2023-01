Four IA sur mesure de Samsung : le four IA pourrait être beaucoup plus intelligent

Avouons-le : chaque année au CES, des fours avec caméras et des réfrigérateurs avec écrans voient le jour. Au final, cependant, il est très rare que l’un d’entre eux se retrouve réellement dans une vraie cuisine. Cela ne changera probablement pas avec le Bespoke AI Oven que Samsung présente au CES 2023. Mais le « four intelligent » pourrait jeter les bases de quelque chose de plus grand.

Four IA sur mesure : le four avec une caméra

Le four Samsung Bespoke AI Oven possède deux fonctionnalités que Samsung appelle intelligentes et qui pourraient en fait devenir intelligentes à un moment donné :

Vous dites au four quoi cuisiner. Il règle ensuite tout automatiquement : par exemple la température et la durée de fonctionnement. Avant que les aliments ne brûlent, vous recevrez un message sur votre smartphone vous invitant à intervenir rapidement.

Ce n’est pas nouveau. C’est déjà arrivé. Mais : c’est la bonne voie ! Ces deux fonctions rendent en fait le four plus intelligent. À mon avis, Samsung pourrait et devrait aller beaucoup plus loin.

Le problème de l’intelligence artificielle

À l’intérieur du Bespoke AI Oven, une caméra surveille par exemple vos lasagnes. Cependant, le réglage standard de la recette standard ne se réfère qu’à une lasagne standard.

Si vous remplissez la cocotte de sorte que la sauce tomate coule rapidement au fond du four et que la sauce béchamel dore sur les bords, l’IA doit signaler et agir. Mais elle ne le fait qu’en partie.

Les coins sont déjà noirs : Quand l’IA dirait stop ? (Image : Pixabay/sharonang)

Vous recevez un message sur votre smartphone, vous pouvez maintenant diffuser en direct dans le four pour juger par vous-même et, si nécessaire, sauver la nourriture en sprintant vers la cuisine.

Ce n’est pas beaucoup plus que la reconnaissance d’image, comme vous le savez sur la plupart des smartphones Samsung modernes. Et ici serait plus! C’est pourquoi je serais heureux si la technologie pouvait aller plus loin à un moment donné. Par exemple, lorsque vous mettez les aliments dans le four, au bout de x minutes une tonalité retentit, comme dans un micro-onde, vous les sortez et : c’est fait. Tout cuit au point. Ce n’est en fait pas de la sorcellerie : déterminez le poids, identifiez le plat, calculez le temps et la température de cuisson adéquats en fonction des données stockées.

Le problème des recettes

Le four Samsung Bespoke AI fait partie de cela. Il règle automatiquement la température et le mode de fonctionnement – pour plus de 80 plats (selon le site Web du fabricant : même 106 en Europe). C’est un bon début.

Mais le vrai problème est autre chose : vous ne savez pas ce que vous voulez cuisiner. ????‍♂️ Le four ne vous enlèvera pas cet effort. Mais il le pouvait. En fait, il devrait.

Si seulement il y avait un moyen plus rapide : trouver la recette, vérifier si tous les ingrédients sont là (Image : Pexels/cottenbro studio)

Une cuisine devient intelligente en combinant plusieurs appareils. La cuisine intelligente devrait savoir ce qu’il y a dans le frigo (existe déjà), mais aussi dans le garde-manger (encore non résolu). La cuisine intelligente aurait besoin de savoir où vous commandez des produits d’épicerie (s’il en manque), combien de temps vous êtes prêt à les attendre et combien vous paieriez pour eux.

Après tout, la cuisine intelligente doit savoir ce que vous aimez manger. Vous le postez sur Instagram, depuis le restaurant comme si vous étiez chez vous, recherchez des recettes sur des portails, enregistrez-les là ou enregistrez une copie sur votre appareil. Je sais : protection des données et vie privée. Mais les données seraient là. Samsung le fait déjà avec des réfrigérateurs intelligents, tels que le nouveau Bespoke Réfrigérateur Family Hub Plus, qui intègre ses propres collections de recettes via Microsoft OneDrive et les affiche sur un grand écran. Cependant, selon les informations du fabricant, Samsung ne fait pas le pont avec le Bespoke AI Oven.

Le Samsung Bespoke Réfrigérateur Family Hub Plus dispose d’un écran tactile de 32 pouces (Image : Samsung)

La montre connectée à votre poignet peut savoir dans quelle humeur vous êtes en ce moment. Où est la glycémie ? Avez-vous déménagé aujourd’hui ? Le calendrier vous indique ce que vous avez prévu pour aujourd’hui et quand vous devez vous coucher et vous coucher au plus tard pour commencer la journée du lendemain en pleine forme.

L’intelligence artificielle pourrait mettre tout cela en réseau. Par exemple, dérivez des suggestions de recettes en fonction de votre glycémie et de vos repas précédents : Envie de lasagnes aujourd’hui ? Le service de livraison a livré le biohack en 20 minutes. Dans votre état d’épuisement, vous avez besoin de deux fois plus de temps pour vous préparer que d’habitude : le repas pourrait être sur la table en 55 minutes. Cliquez ici si ok. Cliquez ici pour la suggestion suivante.

Samsung y travaille et appelle le concept SmartThings Cooking. Cependant, cela n’est possible qu’en mettant les appareils en réseau – et avec des données provenant d’autres sources. Car ce n’est qu’avec eux qu’il y aura un moment magique comme lorsque Steve Jobs a présenté l’iPhone pour la première fois. Tout le monde voulait ça. Tout de suite. Je sais beaucoup de choses.

Le four Samsung Bespoke AI rend la cuisine un peu plus intelligente, mais ce n’est pas une expérience complètement nouvelle. Samsung le présente au CES 2023 et il est déjà disponible en Europe.