Qi2 : Meilleure recharge sans fil grâce au magnétisme

Si vous possédez un iPhone 12 ou plus récent, vous connaissez peut-être l’aimant intégré à l’arrière. Il permet une charge inductive, c’est-à-dire sans fil. La technologie Magsafe d’Apple est désormais également utilisée dans le successeur de la norme Qi, la seule norme de charge sans fil digne d’être mentionnée pour les smartphones de toutes sortes.Le Wireless Power Consortium (WPC) responsable combine maintenant les technologies et présente Magsafe comme base pour Qi2. Qu’est-ce que cela indique pour vous?

Magnétisme pour une charge plus rapide

Pour un transfert d’énergie optimal à haute vitesse, la bobine émettrice dans le chargeur et la bobine réceptrice dans le téléphone mobile doivent être aussi proches que possible. Ils doivent également être directement les uns sur les autres afin de ne pas « gaspiller » d’énergie. Ceci est garanti par des connexions magnétiques. Et dans le meilleur des cas, cela conduit à des vitesses de transmission rapides avec des tensions et des courants élevés, que les chargeurs transmettent par induction.

Magsafe s’appuie sur la norme de charge Qi et devient maintenant la norme pour Qi2. (Photo : Apple)

Qi2 normalise le « magnétisme » de MagSafe pour simplifier, accélérer et unifier la future recharge sans fil. Cela indique donc qu’il y a de fortes chances que vous puissiez recharger un nouveau smartphone Samsung à une vitesse maximale avec un adaptateur secteur MagSafe d’Apple à l’avenir. C’est certainement dans l’intérêt des clients – similaire à la décision de l’UE selon laquelle Apple doit utiliser l’USB-C pour ses propres iPhones à partir de 2024.

Néanmoins, à l’avenir, chaque fabricant pourra « cuisiner sa propre soupe ». Les bobines de charge n’ont plus besoin d’être plates et circulaires, les connexions magnétiques comme celles d’Apple ne sont plus obligatoires.

Quels autres avantages la norme Qi2 offre-t-elle ?

Avec le profil de puissance magnétique de Qi2, la charge sans fil devrait être plus fiable et plus sûre. En perspective, des sorties de (largement) plus de 15 watts sont concevables et probables. Le Wireless Power Consortium n’a pas encore donné de détails ici, la norme Qi2 ne devrait être achevée que dans le courant de l’année. Une chose est sûre : l’efficacité des connexions magnétiques est supérieure à celle d’un couplage inductif lâche entre l’émetteur (chargeur) et le récepteur (téléphone).

Il y a également de fortes chances que les chargeurs MagSafe précédents, qui sont de toute façon basés sur la norme de charge Qi, soient également compatibles avec Qi2.

En général, on parle d’une bien meilleure interopérabilité via Qi2. Cela indique que les éléments de charge peuvent être utilisés les uns avec les autres malgré différents systèmes (smartphones Android, smartwatches, iPhones, etc.). Il reste à espérer que cette promesse ne restera pas la même.

Ça commence quand?

Les premiers appareils avec Qi2 devraient être sur le marché avant et autour de Noël 2023. L’un des pionniers sera probablement Apple avec l’iPhone 15, qui s’appuiera très probablement sur Qi2. De nombreux autres membres du Wireless Power Consortium emboîtent le pas avec leurs produits et certainement aussi des chargeurs individuels.

Les smartphones déjà disponibles ne seront probablement pas compatibles Qi2 par la suite.

C’est derrière ça

Le Wireless Power Consortium développe la norme pour le chargement sans fil des smartphones et des appareils portables depuis 2008. L’institution comprend actuellement plus de 400 entreprises, dont Samsung, Sony, LG, Motorola et Apple. Ce dernier groupe a introduit une connexion de chargeur basée sur la norme Qi avec MagSafe, qui indique « Magnet » et « Safe » (sûr). Les connexions magnétiques entre le chargeur et le smartphone ou le MacBook permettent une charge sans fil jusqu’à 15 watts.

Pour Qi, le magnétisme n’a pas été une condition préalable à un transfert d’énergie ciblé et plus efficace. Cela change avec Qi2, qui hérite des connexions magnétiques de MagSafe. Apple met sa propre technologie à la disposition du standard ouvert dans la version 2, pour ainsi dire.