Le CES moonshot de Razer est un coussin compatible avec le son surround pour votre chaise de jeu

Avis de l’éditeur : Ce ne serait pas la semaine du CES sans un concept fou de Razer. La société a une fois de plus livré avec Project Carol, mais l’offre hors des sentiers battus de cette année est beaucoup plus docile que ce que nous avons vu ces dernières années. Cela indique peut-être que cela deviendra un vrai produit ?

Project Carol est un accessoire de chaise de jeu – un coussin de tête, pour être exact – avec des haut-parleurs surround en champ proche et des haptiques haute fidélité. Combiné, Razer dit qu’il peut aider les joueurs à découvrir de nouveaux niveaux d’immersion.

Razer a déclaré que Project Carol fonctionne parfaitement avec n’importe quel PC capable de produire un son surround 7.1 et est compatible avec toutes les chaises de jeu grâce à ses sangles réglables. Il se connecte sans fil via 2,4 GHz et peut durer jusqu’à huit heures sur une seule charge.

Razer affirme que le câblage des haut-parleurs surround traditionnels peut être désordonné et que l’installation nécessite un espace supplémentaire que certains joueurs pourraient ne pas avoir. De plus, des récepteurs audio ou des boîtiers de commande sont souvent nécessaires pour décoder les signaux du canal arrière, a ajouté la société.

Project Carol a-t-il une chance de devenir un vrai produit ? C’est difficile à dire. Le concept n’est pas aussi « là-bas » que d’autres que nous avons vus au cours des années précédentes. Vous souvenez-vous du projet Sophia, le bureau de jeu modulaire tout-en-un, ou du projet Linda, qui visait à combler le fossé entre les ordinateurs portables et les smartphones ?

Le projet Carol a des obstacles évidents. Les casques de jeu sont très populaires et ne fonctionneraient pas bien avec un coussin compatible avec le son surround. De plus, l’idée de faire vibrer ma tête via l’haptique semble être un peu désorientante. Razer permettrait sûrement à cette fonctionnalité d’être désactivée à volonté, mais je ne peux pas imaginer un scénario dans lequel je le voudrais réellement.

Je soupçonne que Razer évaluera les commentaires avant de décider d’aller de l’avant ou non avec la production. Le prix pourrait être la clé car je doute que peu de gens voudront payer plus pour un coussin qu’un casque traditionnel ou même une chaise.

Qu’est-ce que tu penses? Vous êtes intéressé par quelque chose comme Project Carol ou êtes-vous satisfait de votre solution audio de jeu actuelle ?