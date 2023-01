CES 2023 : Razer présente ses puissants PC portables gaming avec les Blade 16 et Blade 18

Razer a été l’une des entreprises présentes au CES 2023 qui se tient toujours à Las Vegas. La société a présenté bon nombre de périphériques pour le jeu dans la capitale du Nevada, parmi lesquels se distinguent ses nouveaux ordinateurs portables de la gamme Blade : le Blade 16 et le Blade 18.

« Les nouveaux Razer Blade 16 et Razer Blade 18 sont équipés du processeur Intel Core i9 HX de 13e génération, ainsi que de la nouvelle carte graphique NVIDIA RTX 40 de nouvelle génération qui fonctionne avec jusqu’à 175 W TGP et peut être mise à niveau avec la mémoire DDR5 5600 MHz », il lit la description officielle. « Toute cette puissance est rendue possible par une évolution de la philosophie de conception, facilitant les nouvelles avancées en matière de régulation thermique fournies par une extension des technologies de refroidissement de la chambre à vapeur exclusives de Razer. »

Les deux ordinateurs portables sont conçus non seulement pour les jeux, mais également pour être utilisés comme ordinateur de travail, pouvant basculer dynamiquement entre le mode créateur et le mode joueur, modifiant ainsi la résolution. Bien qu’à vrai dire, ce sont les ordinateurs les plus puissants de la marque, dont celui qui les utilise pour jouer sera pleinement satisfait.

Plus précisément, le Razer Blade 18 est l’ordinateur portable le plus puissant de Razer à ce jour, et il dispose de tous les périphériques que vous attendez d’un excellent PC de bureau, à savoir : une webcam de 5 mégapixels, une matrice de 6 haut-parleurs avec THX Spatial Audio, des composants évolutifs, un une sélection de ports de connexion et un système de régulation thermique de la chambre de Steam hyper efficace.

Le Blade 16 et le Blade 18 seront tous deux disponibles au cours du premier trimestre de 2023, au prix de 2 699 et 2 899 euros respectivement.