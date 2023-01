Sony Project Leonardo : Manette Playstation Accessible

Le projet Leonardo n’est pas encore un produit final. Mais le concept à lui seul est l’un des projets matériels les plus excitants du CES 2023. Le projet Leonardo est un contrôleur modulaire pour consoles de jeux que les utilisateurs peuvent adapter à leurs besoins.

Le contrôleur se compose de deux plates-formes circulaires sur lesquelles les joueurs PlayStation peuvent placer les boutons d’action que l’on trouve autrement sur le contrôleur DualSense de la PlayStation 5. Vous pouvez disposer les boutons comme bon vous semble.

Projetez les deux moitiés de contrôleurs de Leonardo aux côtés du Dual Sense classique de la PlayStation 5. (Photo: Sony)

De plus, chacune des plateformes propose un stick analogique personnalisable. Quatre prises jack 3,5 mm permettent de connecter des périphériques externes. Vous pouvez connecter des pédales, des capteurs de mouvement ou tout autre appareil électronique imaginable et contrôler le personnage dans le jeu avec vos mouvements de tête, par exemple en tant que paraplégique.

Profils de contrôleur personnalisables

Personnalisez la manette Leonardo dans les menus PlayStation 5. Vous pouvez configurer les boutons et les appareils 3,5 mm individuellement, ainsi qu’attribuer plusieurs fonctions (par exemple L2 + R2) au même bouton.

Projet Leonardo : gros boutons de commande

La PlayStation 5 enregistre jusqu’à trois profils.Vous pouvez également basculer entre ces profils pendant que le jeu est en cours d’exécution – contrairement à la Xbox Adaptive Controller, cependant, Sony ne semble pas prévoir que chaque jeu ait une configuration de boutons distincte.

Vous pouvez utiliser Project Leonardo comme contrôleur autonome, le coupler avec un autre appareil Leonardo ou l’utiliser en complément du DualSense Pad fourni avec PlayStation 5. Un maximum de deux Leonardos et un de ces contrôleurs standard sont autorisés par joueur.

Individuellement, en duo ou en complément du DualSense – Project Leonardo est flexible. (Photo/s : Sony)

Microsoft avait l’habitude de le faire – et mieux ?

Les contrôleurs pour les personnes handicapées physiques ne sont pas nouveaux. Nintendo a fabriqué un tel appareil pour la populaire NES dans les années 1980.

Il y a quelques années à peine, le producteur Xbox Microsoft a présenté le très acclamé Adaptive Controller, dont Sony a copié le concept au premier coup d’œil. Cependant, la seconde révèle des différences majeures.

L’homologue Xbox n’a qu’un seul pavé de commande et quatre boutons d’action, tandis que Project Leonardo inclut déjà tous les boutons d’entrée du contrôleur DualSense. D’autre part, le contrôleur de Microsoft est plus personnalisable car il y a une prise 3,5 mm pour les accessoires externes à l’arrière pour chaque tête d’action, stick analogique et interrupteur.

Cela a l’air sauvage, mais c’est un excellent concept : le contrôleur adaptatif de Microsoft permet aux personnes handicapées physiques de jouer sur des consoles et des PC. (Photo : Microsoft)

La manette Xbox Adaptive Controller est également compatible avec les PC et les deux générations de Xbox (One et Series). Cependant, le projet Leonardo de Sony ne serait compatible qu’avec la PlayStation 5, qui empêche déjà des millions de joueurs PS4 d’essayer le gadget.

Sony à la pointe des joueurs handicapés

Tout cela peut se lire plus négativement que prévu. En termes de logiciels, Sony est l’une des principales entreprises en matière d’inclusion de joueurs. Les studios internes offrent des tonnes de fonctions de réglage dans « God of War » ou « The Last of Us ».

Les personnes daltoniennes peuvent passer à des modes spéciaux pour découvrir visuellement le monde du jeu sans restrictions. Les joueurs lents ont la possibilité d’automatiser ou d’ignorer complètement les événements rapides.

Les joueurs handicapés physiques ont également pu laisser le jeu prendre en charge de nombreuses séquences de mouvements – avec Project Leonardo, ils ont désormais la perspective de jouer à un jeu « correctement » malgré les restrictions.

Sony n’a pas encore donné de nom définitif, de date de lancement et de prix pour la manette modulaire.