Razer Kiyo Pro Ultra, une webcam pour les gouverner tous

Razer vient de présenter la Kiyo Pro Ultra, la webcam avec le plus grand capteur et la meilleure qualité d’image du marché. Un appareil photo qui vise à redéfinir « les normes visuelles de la création et de la diffusion de contenu » en offrant le détail et la clarté d’un reflex numérique, mais avec la simplicité de tout plug and play.

Le Razer Kiyo Pro Ultra dispose d’un capteur ultra-large à l’intérieur, le Sony 1/1.2″ STARVIS 2, qui est le leader de l’industrie en taille et lui permet de capturer plus de lumière et d’obtenir plus de données dans chaque pixel que ses concurrents, ce qui se traduit par un niveau de détail sans précédent et couleurs exceptionnelles.De plus, le capteur est davantage exploité avec un objectif à ouverture F/1.7 également personnalisé et aux dimensions énormes qui peut capturer près de quatre fois plus de lumière que la moyenne du marché, fonctionnant comme un charme dans l’obscurité et la pénombre environnements éclairés.

Le nouveau pari de Razer est capable d’enregistrer en 4K à 30 ou 24 ips, en 1400p à 30 ips et en 1080p à 60 ips sans aucun type de compression et dispose d’une mise au point de suivi automatique pour débarrasser les futurs streamers des maux de tête. L’IA du Kiyo Pro Ultra suit le visage de l’utilisateur et assure la netteté et la stabilité en floutant astucieusement l’arrière-plan grâce à l’effet bokeh. Tout cela sans avoir besoin de matériel ou de logiciel supplémentaire.

Le Kiyo n’oublie pas non plus d’avoir la compatibilité avec le High Dynamic Range (HDR) et le Razer Synapse, ni la connectivité USB 3.0. Mais vous pouvez vérifier tous ses avantages via la page webcam, le seul endroit à partir duquel il est déjà disponible à l’achat au prix de 349,99 euros.