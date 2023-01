Bleach: Thousand-Year Blood War a déjà une date de sortie sur Disney + Amérique latine

Dix ans après ses adieux (du jour au lendemain et par la petite porte), Bleach est revenu dans nos vies en octobre dernier. Il l’a fait avec Thousand-Year Blood War, un nouvel anime qui avait pour but d’adapter les 218 derniers chapitres du manga de Tite Kubo (ceux qui manquaient, de 480 à 698). Découpée en quatre saisons, la première s’est déjà terminée et a été tout simplement spectaculaire, une vraie surprise qui a remis les projecteurs sur Ichigo Kurosaki et compagnie.

Le seul problème avec ce retour a été lié à l’endroit où le voir. TV Tokyo a vendu les droits occidentaux à Disney+ et pendant un moment on nous a dit que nous pourrions profiter de Bleach : Thousand-Year Blood War via Star, la catégorie adulte de la plateforme. Cependant, lorsque les jours de la première sont arrivés, il n’y avait rien, aucune trace du shinigami ou d’informations officielles sur le sujet. Jusqu’à maintenant. Trois mois se sont écoulés et comme nous l’avons dit, la première saison est terminée, mais mieux vaut tard que jamais. On sait déjà quand l’anime arrivera sur Disney+, du moins en Amérique latine.

Quand Bleach: Thousand-Year Blood War sera-t-il diffusé sur Disney +?

Pour commencer, les 366 épisodes originaux de Bleach sont désormais disponibles dans Star + au cas où quelqu’un aurait besoin de se rattraper. Quant aux 13 épisodes de la première saison de Thousand-Year Blood War, ils atteindront toute l’Amérique latine le 22 février. Cela a été confirmé par les propres comptes de la plateforme sur les réseaux sociaux et il ne reste plus qu’à savoir si tous les épisodes sortiront en même temps ou s’ils seront publiés chaque semaine.

La vraie question est maintenant de savoir quand Bleach TYBW arrivera en France et si avec un peu de chance, cela pourrait être aux mêmes dates. Dans tous les cas, il ne reste plus qu’à appuyer le lancement pour faire comprendre à Disney qu’il est nécessaire d’avoir une diffusion simultanée pour la deuxième saison, prévue en juillet 2023.