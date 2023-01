Silent Hill 2 : l’équipe Bloober reconnaît "sentir la pression" être à la hauteur de

Après des années de rumeurs, le vœu des fans de jeux d’horreur s’est enfin réalisé et Konami a annoncé le remake de Silent Hill 2, sûrement l’épisode le plus aimé de cette saga légendaire. De plus, selon les dernières nouvelles, on peut s’attendre à ce qu’il arrive même cette année, malgré le fait que sa date de sortie n’ait pas été annoncée, même pas approximativement. En charge du projet se trouve Bloober Team, l’un des studios les plus réputés du genre ces dernières années grâce à des jeux comme Layers of Fear, The Medium ou Blair Witch, et qui reconnaît « ressentir la pression » pour être à la hauteur de l’héritage de le jeu Konami.

Selon Anna Jasinska, CMO du studio polonais, dans une interview, c’est en 2019 que Konami les a invités au Tokyo Game Show et les a encouragés à préparer un concept pour ce remake. « Bien sûr, nous n’étions pas les seuls prétendants », avoue Jasinska. « Beaucoup d’autres studios y aspiraient, mais au final, notre concept a été celui qui a ravi le cœur de Konami. Ils ont reconnu notre engagement et notre passion pour l’horreur, et c’était une grande distinction pour nous. »

Avec le sceau Bloober mais fidèle à l’original

« Notre entreprise a été ébranlée lorsque nous avons reçu l’information surréaliste, car beaucoup d’employés de la Bloober Team sont des fans inconditionnels de la série », reconnaît-il. « Et oui, la pression est forte car nous avons affaire à l’un des plus grands jeux d’horreur psychologique jamais réalisés. Nous voulons nous rapprocher de l’original et le mettre sous les feux de la rampe pour les années à venir. »

Fonctionnant sur Unreal Engine 5, certaines des nouvelles que nous verrons sont une nouvelle caméra sur l’épaule, tandis que les Polonais reconstruisent le système de combat, sûrement l’un des aspects qui a le plus vieilli. Cependant, Jasinska insiste sur le fait qu’ils adoptent « une approche très fidèle. Les fans de longue date n’ont pas à s’inquiéter que nous perdions la perspective alors que nous insufflons une nouvelle vie au titre », dit-elle. « Nous nous en tenons vraiment à l’histoire originale en refaisant le gameplay et en mettant à jour les graphismes à partir de zéro. Ce sont les raisons pour lesquelles Konami nous a confié ce remake. »

Silent Hill 2 Remake arrivera tout au long de cette année 2023 sur PS5 et PC.

Source : DreadXP