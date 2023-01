Marvel’s Midnight Suns, l’une des grandes surprises de 2022, proposée sur toutes les plateformes

Il est devenu l’un des jeux les plus étonnants de l’année dernière 2022 et nous pouvons maintenant nous le procurer à un prix réduit. Jusqu’au lendemain 16, au moins, nous retrouverons Marvel’s Midnight Suns en vente sur toutes les plateformes, en modifiant ce délai en fonction du store numérique où nous voulons nous le procurer.

La remise avec laquelle Marvel’s Midnight Suns se retrouve est de 33%, ce qui montre clairement que bien que le jeu ait été un succès critique, il ne l’a pas été tant du point de vue des ventes. Cependant, nous pouvons attester qu’il s’agit d’un titre plus que remarquable, et c’est que parler de stratégie et de Firaxis, créateurs du récent XCOM, est synonyme de qualité.

Le meilleur de la stratégie et de Marvel

Comme nous l’avons dit précédemment, l’offre est limitée. Le jeu sera en vente jusqu’au 16 janvier sur Steam et le Microsoft Store, jusqu’au 18 sur le PS Store, et jusqu’au 9 février sur l’Epic Games Store, bien qu’il ne soit pas encore en vente pour le moment dans cette dernière option.

Il convient également de noter qu’en plus de l’édition standard, nous pouvons trouver les différentes éditions spéciales à prix réduit, qui incluent tout, des différents skins pour les personnages au pass de saison. Celui-ci contient jusqu’à 23 skins premium et 4 nouveaux personnages jouables : Morbius, Storm, Venom et Deadpool.

« Les combats sont intenses, dans des décors réduits, et les nombreuses configurations d’équipe atténuent la présence d’ennemis trop répétitifs », précisait-on dans notre analyse. « Les amateurs de grande stratégie peuvent trouver ce titre léger ; en retour, il y a un soin extrême dans la façon dont les personnages Marvel ont été recréés, à la fois dans leur esthétique et leurs capacités. »