C’est la figurine de Dragon Ball à 3 000 euros, vous n’avez rien vu de tel dans votre vie

En ces jours de rois, les chameaux de leurs majestés sont déjà en route vers les maisons de la moitié du monde et aucune liste ne peut être modifiée. Et honnêtement, vu ce que coûte la figure que nous allons vous montrer ensuite, presque mieux, car en cas de demande en cadeau, les mêmes Melchor, Gaspar et Baltasar ont été obligés de remplacer l’or, l’encens et la myrrhe par du laiton , lavande et sable. Ou pire, remplacer les chameaux eux-mêmes par les transports en commun. Le fait est que Majin Store l’a encore fait et a sorti son magnum opus du chapeau.

Le store, spécialisé dans toutes sortes de figurines de collection basées sur des dessins animés et des jeux vidéo renommés, vient d’annoncer Last Sleep, un diorama de Son Goku et de nombreux méchants de Dragon Ball. Il mesure 106 centimètres de haut, il sortira au dernier trimestre 2023 et les réservations, pour 900 euros !, sont déjà ouvertes. Vous pouvez imaginer le prix final : 2 880 €. Une folie? Bien sûr, mais ce n’est pas comme si nous avions déjà vu quelque chose comme ça dans la vie.

Ce n’est pas la première fois que la chaîne nous surprend. Il y a quelques mois, nous avons fait écho à la figure suivante de Malenia, dont les images parlent d’elles-mêmes. Un hommage comme peu d’autres à la déesse de l’Elden Ring, l’épée de Miquella et pour beaucoup le boss final le plus difficile et le plus mémorable de tout le jeu From Software. Dans son cas, c’était 1500 euros et 90 centimètres de haut. Avec togo, quelque chose nous dit que pour se qualifier pour les deux, il faut être quelque chose de plus qu’un bon garçon.

Si vous recherchez des options plus abordables, nous avons également récemment examiné une figure qui recrée le Vegeta le plus viscéral et le plus austère, ou de l’un des moments qui ont changé Dragon Ball, les impressionnantes recréations d’Androids 19 et 20. Des options pour tous les goûts. .. et poches.