Adobe : les dépenses de vacances en ligne ont atteint un record de 211,7 milliards de dollars en 2022

En bref : Les consommateurs ont établi un nouveau record de dépenses en commerce électronique pendant la saison des achats des Fêtes 2022. Selon les dernières données d’Adobe Analytics, les consommateurs ont déboursé un total de 211,7 milliards de dollars en ligne entre le 1er novembre et le 31 décembre, soit une augmentation de 3,5 % d’une année sur l’autre.

Le Cyber ​​​​Monday a été la journée la plus importante pour les sites de ventes avec un chiffre d’affaires de 11,3 milliards de dollars. Le Black Friday a rapporté 9,12 milliards de dollars supplémentaires et le jour de Thanksgiving a ajouté 5,3 milliards de dollars au total. La Cyber ​​Week – la période entre Thanksgiving et le Cyber ​​Monday – a généré 35,2 milliards de dollars de dépenses (en hausse de 4 % en glissement annuel).

Les dépenses ont été élevées tout au long de la période des fêtes. Adobe a noté 38 jours au cours desquels les dépenses quotidiennes ont dépassé les 3 milliards de dollars, ce qui correspond aux niveaux de 2021. À titre de comparaison, seuls 25 jours pendant la saison des fêtes 2020 ont généré des revenus d’au moins 3 milliards de dollars.

Les jouets, les jeux vidéo et les vêtements/accessoires étaient en forte demande cette saison, avec des ventes en hausse de 206 %, 115 % et 94 %, respectivement, par rapport aux niveaux d’avant-saison en octobre. Les Legos, Hot Wheels, Paw Patrol, LOL Surprise et Squishmallows ont été les meilleures ventes dans la catégorie des jouets. La Nintendo Switch, la Xbox Series X et la PlayStation 5 ont ouvert la voie dans la catégorie des consoles de jeux, God of War, Madden 23, FIFA 23 et Call of Duty se vendant tous bien.

Des remises importantes ont incité certains acheteurs sensibles aux prix à ouvrir leur portefeuille. Dans la catégorie des jouets, les remises ont culminé à 34 % du prix catalogue. L’électronique a enregistré des démarques d’environ 25%, les ordinateurs, les vêtements et les téléviseurs complétant le top cinq avec des baisses de prix de 20%, 19% et 17%, respectivement.

Les données d’Adobe révèlent également comment les consommateurs achètent en ligne, 47 % des ventes provenant de smartphones (contre 43 % en 2021). Le jour de Noël, le mobile a établi un nouveau record en représentant 61 % des ventes quotidiennes.

Le ramassage en bordure de rue est également resté stable au cours de la dernière saison des fêtes. Selon les analyses, 21 % des commandes en ligne ont utilisé cette méthode d’exécution en 2022, contre 23 % un an plus tôt.