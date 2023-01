Gran Turismo 7 implémentera la prise en charge de PlayStation VR 2

Le CES 2023 a déjà commencé à Las Vegas, et l’une des entreprises qui allait être l’une des premières à faire son apparition était Sony. Ainsi, l’une des grandes annonces faites par Jim Ryan était une future mise à jour de Gran Turismo 7 qui le rendra compatible avec le PlayStation VR 2.

Cette mise à jour sera disponible dès le « day one » de l’appareil sur le marché, et elle sera entièrement gratuite. Ryan a prévu qu’il y a « plus de 30 jeux en développement » pour atteindre le lancement de PlayStation VR 2, et a également annoncé qu’un autre des jeux qui sera compatible avec la réalité virtuelle est Beat Saber, bien que dans ce cas aucune date précise n’ait été donnée . .

Ceux qui veulent sortir PlayStation VR 2 devront le faire avec l’un de ces 30 jeux, car comme nous le savons, il ne sera pas rétrocompatible, ce qui indique que nous ne pourrons pas profiter des jeux de la première version du lunettes.

La deuxième génération de Sony VR arrive

PlayStation VR 2 est lancé le 22 février, et il le fait à un prix qui ne convient pas à tous les budgets, puisqu’il coûtera pas moins de 599,99 euros, dans un bundle qui comprendra l’appareil, les deux contrôleurs PS VR 2 et j’utilise casque stéréo. Un bundle sera également disponible qui comprendra tout ce qui précède et le jeu Horizon : Call of the Mountain.

Parmi les fonctionnalités de PlayStation VR 2, il y a un panneau OLED de résolution 2000×2040 dans chaque œil, qui atteint un taux de rafraîchissement compatible de 90Hz et 120Hz. Le champ de vision, en revanche, s’étend jusqu’à 110 degrés. Une autre des grandes vertus qu’il présente par rapport au premier modèle est l’absence quasi totale de câbles, puisqu’il suffira de connecter un USB-C à la console pour pouvoir jouer, ce qui contraste avec les tracas nécessaires pour le faire avec l’appareil précédent. .

Source : VGC