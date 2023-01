C’est peut-être le prochain téléphone Samsung 5G que vous allez acheter

Samsung a présenté la nouvelle version de son super vendeur, et non, on ne parle pas du Galaxy S23, mais du pratique et polyvalent Galaxy A14 5G. La gamme Galaxy A réalise généralement de nombreuses ventes tout au long de l’année grâce à un prix avantageux et à des fonctionnalités très complètes. Il y a donc sûrement de nombreux utilisateurs qui attendent de connaître toutes les nouveautés de cette dernière version.

Nouveau Galaxy A14 5G

Comme il est normal, esthétiquement, nous n’allons pas trouver de grands affichages d’originalité, mais de manière générale, nous sommes confrontés à un design frais et pas exagéré qui s’intègre parfaitement aux profils jeunes et moins jeunes. C’est sur son dos qu’il attire le plus l’attention avec ses couleurs et ses trois caméras placées à la verticale.

Ces caméras offrent des capteurs de 50 mégapixels (principal), 2 mégapixels (macro) et 2 mégapixels (profondeur), constituant un ensemble assez complet qui donnera aux utilisateurs une grande liberté de création. La caméra frontale est de 13 mégapixels, plus que suffisant pour immortaliser des moments à la première personne.

La 5G la moins chère

L’idée de Samsung est de proposer un téléphone 5G très bon marché. En fait, il deviendra le terminal 5G le moins cher du catalogue de l’entreprise, même s’il ne sera pas globalement comparé aux autres marques. Pas du moins avec son prix initial, puisque Xiaomi propose des modèles extrêmement bon marché avec prise en charge de la connectivité 5G.

En tout cas, ils n’ont rien communiqué concernant le prix officiel, nous ne pouvons donc pas tirer de conclusions, cependant, connaissant la gamme, nous imaginons que le prix de départ sera d’environ 230 euros, car quelques mois plus tard, il finira par descendre à 199 euros comme c’est généralement le cas dans cette gamme.

Très complet et avec garantie Samsung

Le Galaxy A14 5G arrive spécialement équipé, puisque son écran de 6,6 pouces a une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour offrir une plus grande fluidité lors du défilement dans les menus et de la navigation entre les icônes.

Le téléphone sera disponible en deux versions avec 64 Go et 128 Go dont respectivement 4 et 6 Go de RAM. Il comprend également un emplacement pour carte microSD avec lequel étendre la mémoire interne jusqu’à 1 To. Quant à la batterie, 5000 mAh promet d’atteindre 3 jours d’utilisation avec le mode d’économie d’énergie adaptatif, même si nous imaginons qu’il sera assez difficile d’atteindre un tel chiffre, nous devrons donc faire usage de sa charge rapide de 15W.

Quand peut-on l’acheter ?

Samsung a annoncé que le Galaxy A14 5G sera disponible en France dans les mois à venir, même si pour le moment ils n’ont pas précisé exactement quand il arrivera en store, nous devrons donc attendre qu’ils communiquent la date de lancement exacte.