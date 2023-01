Vegetta777 critique les prix EsLand : "la plus grande motivation est de satisfaire votre propre ego"

Dans environ quatre semaines, les EsLand Awards se tiendront au Mexique, qui n’ont cessé de parler dans le monde du streaming pratiquement depuis leur annonce. Le dernier protagoniste a été Vegeta777, puisque TheGrefg -organisateur de l’événement- l’a ajouté au jury… apparemment sans rien dire.

La réaction du streamer ne s’est pas fait attendre. « Pour ceux d’entre vous qui me demandent si je suis un jury pour les prix que Grefg a inventés, je peux vous dire que je ne le suis pas », a-t-il commencé par expliquer sur Twitter. « Je ne comprends pas très bien tant de questions sur le sujet. Mais aujourd’hui, je vois des gens absurdes se battre pour un événement où la plus grande motivation est de satisfaire leur propre ego »

Vous n’êtes pas convaincu par ces récompenses



Et c’est ainsi qu’il semble se distancer complètement de certaines récompenses qu’El Xokas ou Illojuan critiquaient déjà à l’époque.

« J’ai vu ces jours-ci des gens défendre qu’il s’agit d’un prix communautaire où le bénéficiaire est vraiment une personne seule », poursuit-il. « Ni Auronplay ni Ibai ne pensent qu’ils ont besoin d’un prix décerné par qui que ce soit pour être conscients du travail qu’ils ont accompli et être le TOP 1 », dit-il.

Cependant, il précise que son intention n’est pas d’attaquer TheGrefg personnellement.

« Avec cela, je ne veux pas discréditer le travail effectué par Grefg, encore moins, mais je considère qu’il est impossible d’être objectif et impartial lors de la distribution de ces prix, et je pense que peut-être Twitch ou YouTube seraient ceux qui devraient donner le leur et faire leur propre gala », conclut Vegetta777 dans son explication.

Les EsLand Awards auront lieu le 29 janvier à Mexico.

Source: Twitter