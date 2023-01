CES 2023: tous les téléviseurs et moniteurs de jeu présentés jusqu’à présent

Le Consumer Electronic Show, mieux connu sous le nom de CES, démarre cette semaine à Las Vegas, Nevada. Les dernières technologies grand public seront à l’horizon ces jours-ci, montrant des aperçus d’un avenir lointain et, dans certains cas, proche. Les téléviseurs et les moniteurs sont une partie importante pour les joueurs, car plus que tout, ils nous permettent de voir l’action. La génération actuelle de consoles et les avancées des cartes graphiques nous offrent de nouvelles perspectives là où la qualité et la fluidité de l’image ne peuvent pas être atteintes aussi facilement.

À cette occasion, nous avons passé en revue ce que des marques telles que LG, TCL et Hisense ont montré dans leurs présentations pour apporter une meilleure qualité d’images à nos salles et salles de jeux.

LG

LG nous a surpris avec son LG Signature OLED M, un téléviseur entièrement sans fil, permettant d’accrocher le téléviseur à n’importe quel mur, sans se soucier des câbles. Le téléviseur fonctionne en 4K à 120 Hz, l’image étant transmise via son petit boîtier. Bien qu’il s’agisse d’un téléviseur intéressant et qui maintient la transmission de l’audio et de la vidéo sans problèmes de décalage (encore une fois, totalement sans fil vers le téléviseur), LG a également montré ce qu’ils ont présenté comme la solution de jeu ultime, leurs énormes moniteurs LG OLED Flex et le LG Ultra Gear OLED. Ces moniteurs de plus de 40 pouces seront les premiers à être compatibles avec Nvidia GeForce Now en résolution 4K, ainsi qu’avec Amazon Luna, ayant un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms.

TCL

En ce qui concerne TCL, cette marque se distingue par les technologies avec lesquelles sa série Q cherche à apporter des expériences dans les foyers. La série Q est la gamme de téléviseurs QLED où se distinguent 3 modèles, le Q6, qui dispose de la technologie Quantum Dot, présentant 66% de luminosité en plus et de la technologie Game Accelerator 120, qui permet un rafraîchissement de l’écran VRR garanti à 120hz. D’autre part, nous avons la série premium Q7, qui, selon la marque, se concentre sur 95% des consommateurs et qui montre un grand nombre de fonctions attrayantes. De son panneau 120 Hz, son écran haute luminosité, sa gradation locale et son Game Accelerator 240, cela lui permet d’avoir une certification IMAX qui garantit une lecture domestique de la plus haute qualité en termes de résolution, de couleur, de luminosité, de contraste et de son.

son sens

Pour sa part, Hisense a montré un grand nombre de téléviseurs différents dans sa présentation. La plus importante est la ligne ULED X, qu’ils considèrent comme « la prochaine étape de la technologie LED » avec les modèles U6K, U7K et U8K. Alors que le premier modèle cherche à rendre la Mini-LED encore plus accessible par son prix, ses fonctionnalités laissent à désirer en termes de gaming. Mais c’est la série U7 où les choses deviennent intéressantes, avec son gameplay fluide grâce au Game Mode Pro, qui nous amène à un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ainsi que sa compatibilité avec HDR et Dolby Vision Atmos. D’autre part, la série U8 se distingue par ses 1500 Nits, Quantum Dot Color et Dobly Vision, qui permettent plus de détails dans les images. Cette gamme est en grande partie due à son chi Hi-View Engine X, qui lui permet de détecter chaque image dans les scènes, optimisant ainsi les images.

Il y a encore beaucoup à voir au CES 2023, nous vous recommandons donc de continuer sur Netcost pour plus d’informations sur les dernières technologies.