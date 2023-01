Nanoleaf tient tête à Philips Hue et Govee avec ses nouvelles lumières pour Smart TV

Les dos et les murs de nombreux streamers Twitch et YouTube sont décorés des panneaux Nanoleaf indubitables, mais le fabricant a voulu aller plus loin dans son désir d’éclairer le plus possible en couleur, et maintenant il a décidé d’opter pour l’éclairage contextuel. des téléviseurs intelligents avec son nouveau kit de caméra miroir d’écran Nanoleaf 4D.

Lumières assorties à votre écran

Ce jeu de lumières inventé par Philips pour accompagner l’image télévisuelle a très bien plu aux utilisateurs. Le système Ambilight de la société a connu un grand succès parmi les modèles de Smart TV de la marque et en tant que complément intelligent de la Hue Play HDMI Sync Box, et les concurrents d’Ambilight n’ont pas tardé à venir.

Pendant tout ce temps, nous avons vu de nombreuses solutions (dont certaines créées avec Raspberry Pi), mais celle qui s’est approchée le plus de la solution Philips est celle de Govee, qui avec une caméra externe est chargée de voir ce qui apparaît à l’écran. pour envoyer le code couleur correspondant à une bande LED.

Eh bien, c’est exactement ce que présente Nanoleaf, une caméra que vous pouvez placer sur ou sous le téléviseur et qui reconnaîtra l’image à l’écran pour envoyer des commandes de couleur spécifiques à une bande LED de la marque elle-même. La peculiaridad es que el sistema también es compatible con los paneles de luces que la marca tiene en su catálogo, por lo que, en lugar de ofrecer una luz trasera, también podríamos crear decorados en la pared que se iluminen a juego con la imagen de l’écran.

Pourquoi avez-vous besoin d’un appareil photo ?

Capturer l’image du téléviseur n’est pas facile, car il ne suffit pas de connecter un port HDMI et de capturer ce qui se passe. Au niveau matériel, il faut des puces spécifiques compatibles avec la norme HDCP, ce qui rend les produits plus chers, c’est pourquoi une caméra externe est utilisée pour éviter d’avoir à intercepter le signal HDMI.

D’autre part, si nous voulons profiter de ce jeu de lumières tout en regardant la télévision, la solution caméra sera le seul moyen d’y parvenir, car via HDMI nous ne pourrons pas avoir une copie de l’image qui arrive par l’antenne câble. .

deux tailles disponibles

Le kit Nanoleaf 4D est disponible en deux tailles, une avec une bande LED pour les téléviseurs intelligents entre 55 et 65 pouces, et une autre avec une bande LED pour les téléviseurs entre 65 et 85 pouces. Ils arriveront au deuxième trimestre 2023, mais malheureusement pour l’instant il n’y a pas de prix définitifs pour les packs, nous devrons donc attendre jusqu’à ce que nous sachions combien nous devrons payer pour donner à notre téléviseur une touche de couleur.