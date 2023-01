ROG Flow Z13 : Asus présente Surface pour les joueurs et plus encore

Asus propose depuis des années des appareils conçus pour les joueurs sous le label Republic of Gamer (ROG). Cela va des ordinateurs de bureau à divers accessoires tels que des moniteurs et des souris en passant par les smartphones de jeu avec des ventilateurs amovibles, tels que l’Asus ROG Phone 3.

La société élargit son portefeuille ROG au salon de l’électronique CES 2023. Pas moins de 13 nouveaux produits rivalisent pour attirer l’attention des joueurs. Cela fait beaucoup de nouvelles annonces, mais les faits marquants ressortent clairement.

Contenu:

Asus ROG Flow Z13 – une surface pour les joueurs

Le point culminant absolu devrait être l’Asus ROG Flow Z13, qui est conçu comme un appareil 2 en 1 et intègre toutes sortes de matériel de jeu très puissant dans le boîtier.

Similaire à la Microsoft Surface, elle se compose initialement d’une unité de calcul compacte au format tablette. L’écran tactile de 13,4 pouces avec 2 560 x 1 600 pixels et une fréquence de 165 Hz affiche une luminosité d’au moins 500 cd/m², ce qui est suffisant pour reconnaître facilement le contenu du jeu dans des pièces plus lumineuses.

Pas de Surface, mais proche : l’Asus ROG Flow Z13. (Photo : Asus)

Une composition matérielle sommeille sous l’écran qui fait claquer la langue des joueurs. Avec le puissant Intel Core i9-13900H, Asus a opté pour un processeur à la fois rapide et économe en énergie.

Il est pris en charge par l’unité graphique de bureau GeForce RTX 4060 avec 8 Go de RAM vidéo et jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 téraoctet de mémoire flash SSD.

Avec le son Dolby Atmos, le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2 et tout un tas de ports USB, les ingénieurs d’Asus ont utilisé chaque millimètre carré pour accueillir la noble technologie.

Batterie faible

Cependant, il y a des faiblesses dans le concept. Les vrais joueurs ne seront probablement pas satisfaits du clavier clipsable extrêmement plat. Et avec 56 Wh, la batterie est assez puissante sur le papier, mais elle doit aussi alimenter du matériel qui est en réalité destiné à un usage desktop.

Un dos frappant et le clavier à pince font partie du Flow Z13. (Photo/s : Asus)

La courte durée de vie attendue de la batterie contrecarre le concept d’un appareil mobile 2 en 1. Il se peut que la série Surface de Microsoft ne puisse pas suivre la puissance de calcul approximative de l’homologue ROG. En terme d’endurance en revanche, la tablette Asus devrait manquer d’air beaucoup plus tôt.

Asus ROG Flow Z13 (Poids : 1,1 kg) Processeur : Intel Pentium Core i9-13900H / Unité graphique : Nvidia GeForce RTX 4060 8 Go Affichage : écran tactile de 13,4 pouces, 2 560 x 1 600 pixels, 165 Hz RAM : jusqu’à 16 Go / mémoire flash : jusqu’à 1 To SSD Équipement : 1 x Jack audio 3,5 mm / 1 x USB-C Thunderbolt 4 / 1 x USB-C 3.2 avec DisplayPort 1.4 / 1 x USB 3 Type-A / WiFi 6E (802.11 ax) / Bluetooth 5.2 / 1 x lecteur de carte microSDXC Système d’exploitation : non spécifié Autonomie de la batterie : pas de détails / capacité 56 Wh

L’Asus ROG Flow Z13 sortira en 2023 à un prix non communiqué.

Asus ROG Strix Scar 16 – une centrale électrique agréable à regarder

Republic of Gamer Strix Scar – un nom comme une séquence de victoires au Scrabble. Le produit phare du jeu de cette année se cache derrière le nom peu maniable. Il est livré dans un étui pour ordinateur portable de conception conservatrice, mais est de toute façon plus axé sur les valeurs intérieures.

L’écran s’appuie sur des mini-LED. (Photo : Asus)

Que dans la meilleure configuration avec le processeur Intel Core i9-13980HX et avec la Nvidia RTX 4090, une carte graphique supérieure fasse son travail – une évidence. L’équipement de mémoire est également l’un des superlatifs exagérés. 64 Go de RAM et jusqu’à 4 To de mémoire flash SSD prennent en charge non seulement les jeux, mais également de vastes projets créatifs dans Adobe Creative Cloud and Co.

Asus cache le véritable argument de vente dans la fiche technique, un peu timidement. L’écran 16 pouces avec 2 560 x 1 600 pixels n’est pas seulement haute résolution. Il offre une lecture ultra-fluide à 240 Hz et s’appuie sur des mini LED. Ils reproduisent les couleurs de manière riche et naturelle et, grâce à leur technologie d’éclairage unique, sont agréables pour les yeux et adaptés aux longues sessions sur ordinateur portable.

Le reste de l’équipement correspond à un ordinateur portable haut de gamme. Un clavier avec un pavé numérique dans le pavé tactile, le WiFi 6 rapide et le dernier Bluetooth sont soudés à la carte mère aux côtés des prises HDMI 2.1 et 4 USB.

Asus place le pavé numérique du Strix Scar 16 dans le pavé tactile. (Photo : Asus)

performances avant l’exécution

Cependant, Asus prouve une fois de plus que la puissance et l’équipement de calcul sont préférables à une longue autonomie de la batterie. À 90 Wh, la batterie est tout simplement sous-dimensionnée. Par conséquent, le ROG Strix Scar 16 est plus adapté à une utilisation à la maison, ce que souligne le poids de 2,5 kg du Strix Scar 16.

Asus ROG Strix Scar 16 (Poids : 2,5 kg) Processeur : Intel Pentium Core i9-13980HX / Unité graphique : Nvidia GeForce RTX 4090 16 Go Affichage : écran 16 pouces, 2 560 x 1 600 pixels, 240 Hz RAM : jusqu’à 64 Go / mémoire flash : jusqu’à 4 To SSD Équipement : 1 x prise audio 3,5 mm / 1 x USB-C Thunderbolt 4 / 1 x USB-C 3.2 avec display port 1.4 / 2 x USB 3.2 Type-A / WiFi 6E (802.11 ax) / Bluetooth 5.2 / 1 x carte microSDXC lecteur / 1 x LAN / 1 x HDMI 2.1 Système d’exploitation : non spécifié Autonomie de la batterie : non spécifié / capacité de 90 Wh

Cet appareil devrait également apparaître en 2023 et n’a pas encore été tarifé.

ROG Swift Pro PG248QP – 540 Hz pour de nouveaux records

La question se pose souvent de savoir pourquoi les fabricants sortent certains appareils. Ce fut le cas récemment avec la liseuse Hanvon N10 Max complètement sur-bridée. Maintenant, le Swift Pro PG248QP est un moniteur de jeu pour les besoins des joueurs dont ces joueurs ne savaient même pas qu’il existait.

Ce qui manquait au budget marketing pour développer un nom de produit net, Asus l’a investi dans la recherche et le développement de ce moniteur superlatif. L’écran de 24,1 pouces peut afficher jusqu’à 540 Hz.

Ce moniteur gère 540 Hz – mais seulement avec une astuce. (Photo : Asus)

Cela indique que l’image est reconstruite 540 fois par seconde (!). Asus n’y parvient qu’avec une astuce d’overclocking, avec laquelle l’écran reconstruit plusieurs fois une image. Signifie : Le 540 Hz ne correspond pas à 540 images par seconde dans le jeu, .

Asus installe une dalle E-TN qui s’adresse aux e-athlètes. La technologie permet des temps de réponse 60 % plus rapides par rapport à un panneau TN standard et offre ainsi une image plus claire et sans traces. Un processeur G-Sync avec Nvidia Reflex Analyzer réduit la latence du système au minimum, à condition que votre ordinateur dispose de la bonne contrepartie.

Nombre de Hz élevé ou haute résolution ?

Alors que le support pliable est un « agréable à avoir », Asus pond des œufs ailleurs : avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, le Swift Pro PG248QP n’offre que du Full HD et est bien en deçà des normes d’affichage actuelles. C’est donc un compromis : si vous voulez 540 Hz, vous devez vous passer d’une haute résolution. Si vous voulez une image encore plus fine, il vaut mieux utiliser des moniteurs 240 Hz.

Le logo ROG orne le dos – mais le point culminant est le support pliable. (Photo : Asus)

Il n’y a qu’une date de début approximative pour le moniteur : l’appareil devrait être disponible chez nous en 2023. La société n’a pas non plus annoncé de prix pour cela.

Somme toute, Asus a une fois de plus prouvé avec ses nouveaux appareils ROG de tout mettre sur la carte « gamer ». L’entreprise reste fidèle au concept de la République des joueurs : n’emballez que le meilleur matériel dans des boîtiers compacts et placez la durée de vie de la batterie et la portabilité plus loin dans la liste des priorités.