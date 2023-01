Elden Ring est le jeu avec le plus de prix du jeu de l’année, surpasse The Last of Us Part II

L’un des grands événements de l’année dernière a été le lancement d’Elden Ring, l’un de ces jeux qui marque sans aucun doute un avant et un après et, désormais, une référence en matière de jeux en monde ouvert. Le génie de From Software a balayé, comme il fallait s’y attendre, la plupart des prix du jeu de l’année, remportant, entre autres, celui des The Game Awards et celui de cette même maison, jusqu’à réussir à surpasser celui qui jusqu’à présent a eu l’honneur d’être le jeu le plus réussi de l’histoire comme The Last of Us Part II.

Jusqu’à présent, Elden Ring compte pas moins de 331 récompenses pour le jeu de l’année, contre 322 pour le jeu de Naughty Dog. Malgré le fait que l’arrivée de God of War Ragnarok laissait penser qu’il serait parti, même l’aventure titanesque de Kratos et Atreus n’a pu éclipser le jeu de Miyazaki et compagnie.

Le plus réussi de l’histoire… et ce qu’il en reste

Il faut également tenir compte du fait qu’il reste encore plusieurs événements où le prix est décerné et qui revêtent une grande importance, comme les DICE Awards ou les BAFTA, et où Elden Ring sera, une fois de plus, le grand favori. Ceci termine une année historique pour l’opus magnum de From Software, qui a peaufiné et affiné la formule qu’ils ont eux-mêmes popularisée et a été copiée encore et encore jusqu’à ce qu’ils aient atteint, comme nous l’avons dit dans notre analyse, leur propre « Sagrada Familia » .

« From Software se surpasse et adapte la formule Souls à un monde prodigieux, bouleversant tant par son ampleur que par sa direction artistique, sa liberté d’exploration et la nature de ses nombreux, très nombreux défis », avait alors déclaré notre partenaire. ton texte. « Une étape extraordinaire qui jettera probablement une ombre aussi longue sur les autres jeux en monde ouvert que Dark Souls l’a fait sur les RPG d’action au cours de la dernière décennie. »

Source : ResetEra