La taille compte: Alienware, Razer et Acer dévoilent de nouveaux ordinateurs portables 18 pouces avec des GPU RTX série 40

Quelque chose à espérer : que recherchez-vous dans un ordinateur portable de jeu ? S’il s’agit d’énormes quantités de puissance, d’affichages magnifiques et d’écrans massifs, jetez un œil à ce qui se passe à l’approche du CES. Acer, Razer et Alienware préparent tous de nouveaux ordinateurs portables qui atteignent un énorme 18 pouces et intègrent les GPU mobiles RTX 4000 qui viennent d’être annoncés.

En commençant par Acer, la société vient de dévoiler de nouveaux modèles Predator Helios disponibles en tailles 16 pouces et 18 pouces. Ils disposent d’écrans 16:10, de cadres ultra-fins et d’un assortiment d’options d’écran, y compris une version mini-LED pouvant atteindre 250 Hz.

Le plus petit modèle Helios est livré avec un écran 2560 x 1600 et un taux de rafraîchissement de 165 Hz ou 240 Hz, tout en choisissant le panneau mini-LED qui passe à 250 Hz. L’ordinateur portable de 18 pouces a l’option supplémentaire de 1920 x 1200 à 165 Hz.

Acer affirme que le mini-écran LED a un rapport de contraste ambiant trois fois supérieur à celui des écrans conventionnels, 1 000 zones de gradation locales et peut atteindre plus de 1 000 nits à une luminosité maximale. Il couvre également à 100 % la gamme de couleurs DCI-P3.

Tirer le meilleur parti de ces écrans est un processeur Intel Core i7-13700HX ou Core i9-13900HX de 13e génération combiné à un GPU mobile RTX 4000 que Nvidia vient d’annoncer, atteignant le GPU RTX 4080 (165W). Ils comportent également jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 à 4 800 MHz et 2 To de SSD PCIe 4.0 NVMe.

Les prix commencent à 1 649,99 $ pour l’Helios 16 et 1 699,99 $ pour l’Helios 18. Les modèles Mini-LED devraient coûter respectivement 2 799 $ et 2 999 $.

Comme Acer, Razer présente de nouveaux ordinateurs portables de 16 et 18 pouces : les Blade 16 et Blade 18. Razer affirme que ce dernier est son ordinateur portable le plus puissant à ce jour, tandis que le plus petit modèle a « plus de graphiques par pouce que tout autre ordinateur portable de 16 pouces ». sur le marché. » Les ordinateurs portables utilisent également les nouveaux processeurs Intel Core i9 HX de 13e génération, avec des options GPU allant jusqu’au RTX 4090. Razer dévoilera plus de caractéristiques une fois que le CES commencera officiellement demain.

Enfin, il y a Alienware. La filiale de Dell a tease le retour de son ordinateur portable de jeu de 18 pouces, qui a été vu pour la dernière fois en 2015, il y a un mois. La société a maintenant confirmé le M18, un autre ordinateur portable massif qui peut être équipé des processeurs Intel HX de 13e génération et du RTX 4090 de Nvidia, bien qu’il puisse également être configuré avec un processeur AMD Ryzen et les derniers GPU Radeon.

Le M18 possède de nombreuses autres fonctionnalités phares en option : un clavier mécanique Cherry MX, un écran 165 Hz QHD ou 480 Hz 1080p et jusqu’à 9 To de stockage. Garder tout ce hardware au frais est une chambre à vapeur couvrant le GPU et le CPU, sept caloducs et quatre ventilateurs. Il a également une puissance totale du système de 250 watts. Les modèles d’entrée de gamme commencent à 2 099 $, tandis que le choix de caractéristiques haut de gamme pousse ce prix de départ à 2 899 $. La société lance également des ordinateurs portables x14 et x16 avec des options matérielles similaires.