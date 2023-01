Le remake du classique System Shock fixe sa date de sortie

Bien qu’il fut un temps où ce projet pouvait sembler mort, rien ne pouvait être plus loin, et c’est que le remake du classique System Shock a déjà une date de sortie. Ce sera ce mois de mars prochain que ce jeu financé via Kickstarter atteindra les consoles et les PC du studio Nightdive Studios.

Le jeu original est l’un des principaux jeux à la première personne des années 90, et il influencera des jeux qui deviendront aussi plus tard des classiques, comme Deus Ex ou Bioshock. En fait, de nombreux développeurs qui ont travaillé sur System Shock travailleront plus tard sur les deux jeux.

Ainsi, une mise à jour sur la page du portail Kickstarter marque cette date de sortie finale, bien qu’elle ne précise pas le jour précis où elle arrivera dans les stores. Bien sûr, de Nightdive, ils assurent que le jeu a « considérablement évolué » depuis qu’ils ont commencé à recevoir le support de l’éditeur Prime Matter, ce qui leur a permis de relever la barre de ce qu’ils voulaient réaliser.

Une injection de financement inattendue

« La portée et l’ampleur du projet ont considérablement évolué avec l’adhésion de PrimeMatter, et nous ont permis de nous concentrer sur l’amélioration de la qualité de vie, les corrections de bugs et la prise en charge de la localisation, étant les plus grandes étapes avant de sortir un jeu dont nous sommes tous incroyablement fiers » , disent-ils dans ledit message. « Cela nous a également donné le temps de revenir en arrière et de peaufiner divers aspects du jeu qui avaient besoin d’être peaufinés. »

Avec cela, System Shock arrivera en mars sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, et dans les mois à venir on devrait pouvoir profiter d’un nouveau trailer.

Source : Kickstarter