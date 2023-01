LG dévoile sa gamme de téléviseurs OLED 2023, la série G3 avec les panneaux les plus lumineux à ce jour

En bref : LG vient d’annoncer sa gamme de téléviseurs OLED 2023 avec un large éventail d’améliorations par rapport à leurs prédécesseurs, notamment une luminosité maximale plus élevée, des processeurs AI de nouvelle génération et une interface mise à jour.

Tous les téléviseurs OLED 2023 de LG prennent en charge HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos, tout comme leurs prédécesseurs. Cependant, le support des codecs HDR10+ et DTS fait malheureusement toujours défaut cette année. Les modèles équipés de HDMI 2.1 sont les premiers téléviseurs sur le marché à ajouter la commutation rapide des médias, qui élimine les pannes lors de la commutation entre les médias avec des fréquences d’images différentes.

LG déploie également une refonte de la plate-forme webOS avec sa gamme de téléviseurs mise à jour. La société affirme que webOS 23 a une présentation simplifiée avec des cartes et des onglets rapides, et qu’il devrait également fonctionner plus rapidement en raison des processeurs améliorés. Comme vous l’avez peut-être deviné, LG n’apportera pas webOS 23 aux anciennes générations de ses téléviseurs.

Les modèles OLED d’entrée de gamme de LG appartiennent cette année à la série A3. Ceux-ci comportent des dalles 4K 60 Hz disponibles dans des tailles de 48, 55, 65 et 77 pouces et le nouveau processeur Alpha 7 Gen6 de la société, qui utilise prétendument l’IA pour la mise à l’échelle, la réduction du bruit de l’image et l’application du mappage de tonalité HDR à chaque objet. sur l’écran individuellement.

La famille B3 OLED, disponible en options de 55, 65 et 77 pouces, est positionnée légèrement plus haut dans la gamme de LG. Ceux-ci améliorent la série A3 en incluant un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et deux ports HDMI 2.1a. Ils devraient également être une excellente option pour les joueurs, car ils prennent en charge HDMI 2.1 VRR et AMD FreeSync Premium, et ils sont compatibles Nvidia G-Sync.

Passant à la série C3 de milieu de gamme, ce seront probablement les modèles les plus populaires de LG dans sa gamme, car la famille C offre généralement de nombreuses fonctionnalités à un prix (relativement) bon. Ces téléviseurs sont livrés avec des dalles OLED evo plus lumineux disponibles dans une large gamme de tailles, y compris les options 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Ils disposent également de quatre ports HDMI 2.1a et sont alimentés par le processeur phare Alpha 9 Gen6. Ce dernier dispose d’une fonction « OLED Dynamic Tone Mapping Pro », qui, selon LG, peut régler individuellement la luminosité et la couleur dans 20 000 zones de chaque image HDR.

La famille OLED G3 est disponible en tailles 55, 65, 77, 83 et 97 pouces, et ils adoptent un design mince destiné à être fixé au mur, car il n’est pas livré avec un support inclus.

Les trois SKU plus petits comprendront un panneau evo mis à jour combiné à un dissipateur thermique et à un MLA (Micro Lens Array). Cela leur permet d’être jusqu’à 70 % plus lumineux que les panneaux WOLED « traditionnels » (tels que la série A3/B3). Ces modèles auraient une luminosité maximale supérieure à 1 800 nits, ce qui les ferait rivaliser avec de nombreux écrans LCD haut de gamme, mais juste à des ABL inférieurs.

Enfin, LG a également dévoilé sa série phare Z3, qui ne sera disponible que dans les modèles 77 et 88 pouces. Ceux-ci ont une résolution native de 8K mais ignorent la technologie MLA, ce qui indique qu’ils ne seront pas aussi brillants que leurs frères de la série G.

Les téléviseurs OLED 2023 de LG commenceront à être disponibles ce printemps. Les prix seront également annoncés ultérieurement.