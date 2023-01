Aaron Taylor-Johnson prend la tête des nouveaux candidats de James Bond

On a beaucoup parlé ces derniers mois de qui pourrait succéder à Daniel Craig pour devenir le nouveau James Bond. La liste des candidats pour 007 est la plus longue. Et si Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill… Cependant, il semblerait que l’une des premières rencontres pour le rôle ait eu lieu avec un nom qui n’est généralement pas sur la table. Nous faisons référence à Aaron Taylor-Johnson, qui a joué dans les deux films Kick-Ass quand il était plus jeune, sera Kraven the Hunter dans le prochain spin-off sur un méchant de Spider-Man et que vous avez peut-être vu en passant sur des bandes de film Des actions récentes comme Bullet Train, The King’s Man ou Tenet.

L’acteur rencontre tout ce que recherchent les responsables de James Bond. Britannique, jeune, contrasté au niveau de l’interprétation, mais pas trop populaire. Et d’après le magazine PuckNews, Aaron Taylor-Johnson s’est déjà assis avec la productrice Barbara Broccoli pour parler du rôle de 007. Une rencontre qui se serait bien passée et qui désormais le met à l’honneur. En fait, et selon la même Source, ce qui joue le plus en sa défaveur, c’est la possibilité que ses prochains projets avec un rôle principal finissent par lui donner « une notoriété excessive ». Car en plus du film de Kraven, Taylor-Johnson sera dans The Fall Guy, la nouvelle oeuvre du box office David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Hobbs & Shaw) dans laquelle il partagera la scène avec Ryan Gosling et Emily Blunt .

Le casting est un processus plus compliqué que d’habitude, particulièrement long et laborieux, mais petit à petit nous apprenons plus de détails à ce sujet. Il y a quelque temps, nous vous avions également dit quelle histoire de James Bond était recherchée (pas d’origine), nous nous sommes fait l’écho que le producteur recherchait un engagement de 10 ans et nous avons même partagé les mots de Pierce Brosnan parlant dédaigneusement de l’opportunité. Il est temps de continuer à s’armer de patience pour découvrir le nouveau visage avec lequel on verra l’agent sur grand écran, mais en prêtant désormais attention aux pas d’Aaron Taylon-Johnson.

