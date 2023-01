Regardez Nvidia dévoiler le RTX 4070 Ti lors de son événement GeForce Beyond CES à 8 h PT / 11 h HE

En un mot: après toutes les spéculations, rumeurs et affirmations, Nvidia semble sur le point de dévoiler officiellement le RTX 4070 Ti, alias le RTX 4080 12 Go renommé, lors de son événement de diffusion en direct CES « GeForce Beyond » dans quelques heures. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission en direct ici à 8 h PT / 11 h HE.

Comme c’est toujours le cas avec ses diffusions en direct, Nvidia n’est pas entré dans les détails de ce qui sera dévoilé au-delà des « dernières innovations rendues possibles par l’informatique accélérée et l’intelligence artificielle ».

Il semble presque certain que le clou du spectacle sera le RTX 4070 Ti. Pour récapituler, le prix de 899 $ du RTX 4080 12 Go et la différence de caractéristiques par rapport à la version 16 Go du GPU Lovelace ont provoqué un tel contrecoup que Nvidia a « lancé » la carte la moins puissante, qu’elle a attribuée à un nom déroutant. Les fabricants ont rapidement confirmé que le RTX 4080 12 Go avait été renommé RTX 4070 Ti, une décision que beaucoup attendaient.

Connectez-vous le 3 janvier à 8 h 00 PT pour GeForce Beyond au CES 2023. En savoir plus ➡️ https://t.co/Xfa6YuySMk pic.twitter.com/yocBF6UDHG – NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) 27 décembre 2022

Alors que les caractéristiques du RTX 4070 Ti resteront probablement inchangées par rapport au RTX 4080 12 Go, la question à laquelle tout le monde veut une réponse est son prix. Les rumeurs les plus récentes suggèrent que Nvidia ira avec 799 $. C’est environ 11% de moins que ce qu’aurait été le PDSF du RTX 4080 12 Go, et beaucoup pensent qu’il est encore trop cher, d’autant plus que le RTX 3070 Ti est arrivé avec un PDSF de 600 $.

En plus du RTX 4070 Ti, il y aura d’autres annonces de produits lors du livestream GeForce Beyond. Nvidia devrait dévoiler les GPU pour ordinateurs portables RTX 4000. Une nouvelle fuite sur Twitter montre que le GPU mobile RTX 4090 fonctionne 55% plus rapidement que le mobile RTX 3080, et il a même pu se défendre contre un RTX 3090 de bureau dans le test de référence Geekbench 5. Nous avons également entendu dire que le GPU pour ordinateur portable RTX 4080 peut fonctionner jusqu’à 30 % plus rapidement que le GPU phare pour ordinateur portable Ampere, le RTX 3080 Ti.

Assurez-vous de revenir ici à 8 h PT / 11 h HE pour voir ce que Nvidia a en réserve.