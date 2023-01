La moyenne de Cristiano Ronaldo dans FIFA 23 chute après son transfert à Al-Nassr

Pour la première fois depuis plus de dix ans, le score FIFA de Cristiano Ronaldo sera inférieur à 90. Le Portugais verra sa note chuter à 88 après avoir quitté Manchester United et signé pour Al-Nassr Saudi. Rien de tel ne s’était produit depuis FIFA 11, où il avait un 89, et cela ne s’était produit que trois fois en près de vingt ans de carrière. C’est également arrivé dans FIFA 10 (un autre 89) et FIFA 07, le seul épisode dans lequel il avait encore moins (un 87, alors qu’il avait à peine 21 ans à l’époque).

Cristiano Ronaldo avait une note de 90 lors de la mise en vente de FIFA 23, mais le jeu met généralement à jour ces notes en fonction des performances des joueurs tout au long de la saison. Après le changement de décor de Ronaldo, désormais dans une ligue beaucoup moins compétitive, le jeu lui a mis la loupe et a changé son score et ses attributs. Le dribble, par exemple, est réduit de 84 à 81, l’endurance passe de 74 à 70, la finition passe de 92 à 91, l’accélération passe de 78 à 76 et la réactivité passe de 93 à 90. .

C’est vrai que ce n’est quand même pas une mauvaise note (beaucoup aimeraient ce score pour eux-mêmes), mais c’est la confirmation que nous sommes bien au crépuscule d’une des plus grandes légendes de ce sport. Qui n’a jamais joué à la FIFA et choisi Madrid, la Juventus ou United juste pour chercher Cristiano et tirer depuis l’extérieur de la surface ? Malgré les changements, il a toujours un calme impressionnant de 94, 93 et ​​88, un positionnement et un tir à longue distance. Et dans tous les cas, ces modifications n’affectent que le mode carrière, sans affecter les cartes des joueurs dans FIFA Ultima Team (FUT). Ceux-ci changeront dans le prochain épisode.

Pour vous donner une idée, le deuxième joueur le plus apprécié de la Saudi Pro League après Cristiano Ronaldo est Salem Al Dawsari, avec 76, soit jusqu’à 12 points de moins que le Portugais.