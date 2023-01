The Last of Us sera "la meilleure et la plus authentique adaptation d’un jeu vidéo"selon Neil Druckmann

Il reste à peine deux semaines avant la première avec un épisode particulièrement long d’une des séries les plus attendues de l’année, l’adaptation de la saga The Last of Us, créée par Naughty Dog il y a 9 ans. Aux côtés de Craig Mazin, showrunner de la série -et de Tchernobyl-, Neil Druckmann, co-créateur de la franchise, est également en charge du scénario, gage de fidélité à l’histoire, qui, comme ils l’ont répété à de nombreuses reprises, relatera les événements survenus lors de la livraison initiale. En fait, Druckmann pense que cette série va « changer les choses ».

Les clés d’une bonne adaptation

Et c’est qu’à travers l’histoire, les adaptations de jeux vidéo aux grands ou petits écrans n’ont pas bien marché. « Parfois, les adaptations n’ont pas fonctionné parce que le matériel Source n’est pas assez solide », explique Druckmann. « D’autres n’ont pas fonctionné parce que les personnes qui les ont créés n’ont pas compris le matériel Source. »

« J’adore me promener dans Skyrim, sans rien faire », déclare Mazin. « Mais ce n’est pas transférable à une série. The Last of Us est une histoire où l’histoire vient précisément en premier. » « Ce sera la meilleure et la plus authentique adaptation d’un jeu vidéo à ce jour », déclare Druckmann, auquel Mazin répond en plaisantant que « ce n’est pas la barre la plus haute du monde ».

« L’autre chose sur laquelle les créateurs se trompent, c’est de croire que les gens veulent voir le gameplay à l’écran », explique Druckmann, qui a également récemment assuré qu’ils réduiraient la dose de violence dans la série afin que les téléspectateurs puissent davantage sympathiser avec les personnages. comme le Joël lui-même.

The Last of Us sera diffusé le 15 de ce mois sur HBO Max.

Source : New Yorker