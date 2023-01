Resident Evil 4 Remake ne supprimera pas la zone de l’île, il l’améliorera

C’était l’un des 5 changements qui ont énervé les fans. L’île de Resident Evil 4, cette dernière section du jeu dans laquelle nous avons affronté des zombies militaires avec un béret rouge et une gatling dans les bras, sera enfin dans le remake. Il y a quelques mois, la théorie selon laquelle cette zone avait été éliminée (elle n’apparaît pas sur la carte de l’édition collector) a pris de l’ampleur, mais le directeur du jeu, Yoshiaki Hirabayashi, en a parlé dans le dernier numéro du magazine Edge.

Sur les pages du post, Hirabayashi explique que l’équipe a été divisée en trois groupes et chacun a créé une zone différente : le village, le château et l’île. Cela leur a permis d’être plus minutieux avec chaque segment du jeu et de peaufiner plus de détails qu’ils ne l’auraient fait dans une passe générale commune. Le réalisateur explique aussi qu’évidemment ensuite ils ont tous été assemblés, une expérience homogène a été créée et toutes sortes de changements ont été apportés pour adapter l’expérience aux temps modernes (il mentionne des améliorations au niveau du mouvement et de la visée, par exemple).

Cette zone, même avec des moments d’appui aérien et de bombardement, est pour beaucoup le prélude à la dégénérescence que Capcom atteindrait dans les suites immédiates, Resident Evil 5 et 6, donc le snip n’a pas été mal vu par tout le monde. C’était une section qui semblait étirer la gencive alors que nous pensions avoir atteint la fin de RE 4, mais elle avait aussi des moments mémorables, comme le combat avec Krauser et la chambre froide pleine de régénérateurs (l’un des ennemis les plus effrayants de tout Jeu). Son absence a polarisé les fans, mais vu ce qui a été vu, les spéculations sont finies. L’île sera dans le remake et maintenant il ne reste plus qu’à savoir avec quels changements et améliorations.

Pour le savoir, il faudra patienter jusqu’au 24 mars 2023, date de sortie de Resident Evil 4 Remake sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X|S.