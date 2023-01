Enquête Steam de décembre : la Nvidia RTX 3060 mène l’ascension d’Ampère

En bref : l’enquête sur le hardware et les logiciels Steam de décembre est arrivée, nous donnant une idée de ce que les participants aux composants PC ont reçu pendant les vacances. Le mois précédent a été bon pour la gamme Ampere de dernière génération de Nvidia, en particulier le RTX 3060, qui progresse rapidement dans le classement des GPU les plus populaires.

L’enquête Steam de novembre a révélé qu’une nouvelle carte graphique était en tête du classement des GPU pour la première fois depuis 2018. La GTX 1650 est restée numéro un en décembre malgré une légère baisse (-0,06%), mais elle pourrait bientôt ressentir la pression d’une carte beaucoup plus récente et carte plus puissante : la RTX 3060.

Le RTX 3060 a enregistré les gains les plus importants le mois dernier, avec une hausse de +0,47 %. Elle est suivie en deuxième position par sa déclinaison Ti (+0,31%).

Il semble qu’Ampere figurait sur les listes de souhaits de Noël de nombreux participants : le RTX 3070 était le troisième plus performant avec une augmentation de +0,28 %, sa version Ti était neuvième (+0,08 %) et le RTX 3080 était treizième (+0,07). %).

La série RTX 4000 n’apparaît pas encore sur le graphique, sans surprise, compte tenu de son prix et de ses ventes inférieures aux prévisions. La série Radeon RX 7900, qui n’est certes arrivée qu’à la mi-décembre, est également absente. Il sera intéressant de voir si la chambre à vapeur potentiellement défectueuse du RX 7900 XTX affecte sa popularité.

Dans la catégorie CPU, la tendance de longue date d’AMD à gagner puis à perdre des parts de marché s’est poursuivie avec une baisse de -0,71 %, portant sa part totale à 32,16 %. Un récent rapport de Mindfactory a montré que l’équipe rouge a vendu plus de processeurs qu’Intel le mois dernier – en Allemagne, du moins – il est donc peu probable que la société soit préoccupée par les derniers chiffres de Steam.

Ailleurs, Windows 11 continue d’éroder la part de Windows 10 après que le premier a gagné +0,44 % d’utilisateurs supplémentaires, portant sa part totale à 28,42 %. Et après s’être accroché pendant des années malgré la fin du support officiel (non payant), Windows 7 a continué de glisser vers l’obscurité sur les machines de jeu avec une baisse de -0,22 %, ramenant sa part à seulement 1,66 %.

Le reste des leaders de la catégorie reste inchangé : l’Oculus Quest 2 est toujours de loin le casque VR le plus populaire, la plupart des gens utilisent une résolution de 1920 x 1080 et disposent de 8 Go de RAM (malgré un nombre croissant de jeux en demandant plus), et un tiers des participants ont six cœurs de processeur physiques.