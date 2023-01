Des créateurs japonais dévoilent leurs plans en 2023 : Dragon’s Dogma 2, Konami, Fumito Ueda…

2023 est l’année des nouveaux objectifs et projets, et depuis le pays du Soleil Levant ils se sont prêtés à dévoiler une partie de leurs plans pour cette année qui vient de commencer. C’est sur le portail Gematsu qu’ils ont contacté un grand nombre de créateurs japonais, qui ont parlé de ce qui va arriver dans les mois à venir et dont nous extrayons quelques petites choses intéressantes. Konami parle de quelque chose de « très attendu », des nouvelles à venir sur des jeux comme Dragon’s Dogma 2, Fatal Fury ou plus, le nouveau projet de Fumito Ueda…

Il existe de nombreux créateurs et de nombreuses déclarations, nous avons donc résumé certaines des plus importantes. Sont ici:

Atlus

Shinjiro Takada: « La série Shin Megami Tensei a célébré son 30e anniversaire en octobre 2022, nous devons donc remercier les fans pour leur grand support. Shin Megami Tensei V s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et a suscité beaucoup d’attention au Japon et à l’extérieur du pays. 2023 sera notre 31e anniversaire, donc j’espère que je pourrai offrir quelque chose de nouveau aux fans en guise de remerciement. »

snk

Yasuyuki Oda : « En plus des mises à jour sur The King of Fighters XV, l’équipe travaille ensemble sur le développement de Fatal Fury et d’autres jeux. Veuillez rester à l’écoute pour SNK à l’avenir. »

Nobuyuki Kuroki : « Bien que nous n’ayons pas encore publié beaucoup d’informations sur Fatal Fury, le développement progresse bien. »

Kazuhiro Fujishige : « Cette année marquera le début du développement d’une nouvelle IP qui représente la grande vision de créer un AAA depuis le Japon. Nous devenons un studio où la force de ses équipes et ses talents diversifiés seront à pleine capacité » .

Capcom

Hideaki Itsuno: « En ce moment, je suis en pleine production sur Dragon’s Dogma 2, donc j’ai en quelque sorte perdu le sens de la saison dans laquelle nous sommes. Les choses se passent bien, donc j’ai hâte d’aller de l’avant avec notre développement et pouvoir partager quelque chose avec vous dès que possible. » dès que possible ».

Takuro Hiraoka : « Nous publierons de nouvelles informations sur Exprimal ce printemps, restez à l’écoute. »

konami

Noriaki Okamura : « Quelque chose de très attendu depuis longtemps. 2023 sera une année de nombreuses annonces. »

Square Enix

Tomoya Asano : « Par rapport à la turbulente 2022 – où nous avons vu les sorties de Triangle Strategy, Live a Live, Various Daylife, ainsi que l’annonce d’Octopath Traveler II et le 10e anniversaire de Bravely Default – 2023 semble être une année de préparation. «

Yoshinori Kitase : « Alors que le 25e anniversaire de Final Fantasy VII continue de susciter l’enthousiasme, j’ai hâte de donner une mise à jour sur Final Fantasy VII Rebirth au bon moment. »

Séga

Takashi Lizuka : « Cette dernière année a été la plus importante de l’histoire de Sonic, y compris la suite du film, Sonic Origins et Sonic Frontiers, et la série animée Netflix, Sonic Prime. Nous préparons une deuxième vague pour satisfaire les fans. » fans et gardez l’élan jusqu’en 2023. Nous avons déjà annoncé du nouveau contenu pour Sonic Frontiers, mais il y a bien plus que cela. »

Ryousuke Horii : « Ça va être une année difficile avec la sortie de nombreux titres du studio Ryo Ga Gotoku restructuré, donc la première chose que j’aimerais faire est de produire des résultats qui font dire aux gens ‘la restructuration et le changement générationnel ont été réussis' ». ‘ ».

Studio de jeux bokeh

Keiichiro Toyama : « La production du premier jeu de Bokeh Game Studio, Slitterhead, est sur le point d’atteindre son apogée. »

marcheur des brumes

Hironobu Sakaguchi : « Je pensais que j’allais prendre ma retraite, mais j’ai décidé de lui donner une autre chance. Je n’arrêterai jamais de jouer à Final Fantasy XIV, vous pouvez me trouver en Éorzéa. J’ai aussi commencé à écrire le scénario d’un futur encore jeu annoncé. Ce sera du dark fantasy. » .

koei tecmo

Fumihiko Yasuda : « La production de Rise of the Ronin, que je dirige, atteint son apogée, alors je me donne à fond. »

genDesign

Fumito Ueda : « Toute l’équipe de genDesign travaille pour pouvoir enfin annoncer quelque chose, alors merci de nous apporter votre support. »

