Lancez la nouvelle saison de Marvel Snap, Savage Land : toutes les récompenses

Alors que la saison Silver Surfer vient de se terminer, il est temps de voyager dans le temps dans Marvel Snap pour profiter de la nouvelle saison qui vient de commencer et voyager également plusieurs milliers d’années dans le passé. Savage Land est la nouvelle saison du jeu de cartes Marvel pour mobile et PC, et elle nous apporte Zabu, le compagnon de Kazar, en tant que carte premium du pass de saison. Ceux qui ne se procureront pas ledit pass devront attendre qu’il rejoigne le pool 5, dans ce cas, et c’est une carte 3/2 qui fait que ceux qui ont un coût de 4 le réduisent de 2.

De plus, d’autres nouvelles cartes arrivent dans la série 5, que nous vous laissons ci-dessous avec leur date d’incorporation dans le jeu :

Silver Surfer, 4 janvier

Sauron, 10 janvier

Shanna, le 17 janvier

Dazzler, 24 janvier

Shadow King, 31 janvier

De nouveaux lieux sont également ajoutés au jeu avec des effets étonnants :

Rickety Bridge : S’il y a plus d’une carte ici à la fin de chaque tour, détruisez-les.

Sanctuaire de la mort : lorsque vous jouez une carte ici, détruisez-la pour obtenir +2 d’énergie au prochain tour.

Montagnes de l’éternité : après le tour 3, ajoutez un rocher du côté des perdants.

Château de pillage – Seules les cartes qui coûtent 6 peuvent être jouées ici.

Mine effondrée – Remplissez l’emplacement avec des pierres. Sautez un virage pour dégager votre côté.

Récompenses du pass de saison

En attendant, nous détaillons ci-dessous toutes les récompenses des 50 niveaux du season pass Savage Land :

zabou 100 crédits 25 bonus Zabu 100 pièces d’or 200 crédits 25 bonus Zabu variante mystère 15 bonus Nouveau titre « et, c’est un pagne » 100 crédits 100 pièces d’or Nouvel avatar de Ka-Zar 200 crédits 30 bonus Ka-Zar 100 pièces d’or 15 bonus 100 crédits Variante Ka-Zar 100 pièces d’or 30 bonus Ka-Zar 15 bonus variante mystère 200 crédits 15 bonus nouveau retour 200 crédits Nouveau titre « Qui a dit Tarzan ? » 100 crédits 100 pièces d’or Nouvel avatar Tempête 200 crédits 30 Boosters Tempête 100 pièces d’or Variante tempête 200 crédits 30 Boosters Tempête 100 pièces d’or 25 bonus 100 crédits variante mystère 200 crédits 60 bonus Zabu 200 crédits Nouveau titre « Zabu, non, mauvais chat ! » 500 crédits Le nouvel avatar de Zabu variante mystère nouveau retour 500 pièces d’or Variante Zabu

La Source: Marvel Snap