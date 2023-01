Elon Musk ne paie pas le loyer du siège social de Twitter et doit maintenant 140 000 $

Le nouveau PDG a tenté d’économiser sur tous les fronts, les employés devaient apporter du papier toilette au bureau et fermer les serveurs la veille de Noël.

Depuis des semaines, Twitter n’a pas payé le loyer de son siège social, en fait pour aucun de ses bureaux dans le monde. Cette décision fait partie du plan d’Elon Musk visant à réduire les dépenses à l’os, en fait le PDG espérait renégocier les termes du bail. Mais maintenant, selon le New York Post, il a un écart de près de 140 000 $ en loyer impayé.

Le propriétaire du bureau de San Francisco, Columbia Reit – 650 California LLC, a expliqué qu’il avait informé Twitter le 16 décembre du non-paiement. N’ayant pas reçu de réponse, il a poursuivi le réseau social en demandant réparation.

Le projet d’Elon Musk

Le deuxième homme le plus riche du monde cherche à économiser de l’argent sur tous les fronts. Il a réduit le siège social de la société California Street de quatre étages à deux, a licencié le personnel d’entretien et de sécurité et a ordonné à ses employés de fermer tous les serveurs du centre de données de Sacramento la veille de Noël.

Elon Musk avait été clair sur la location des bureaux, ils coûtaient trop cher et Twitter ne pouvait plus supporter la dépense, il a donc demandé à ses employés de renégocier l’accord. Et maintenant, la société a été expulsée de son bureau de Seattle et fera l’objet d’un procès pour son bureau de San Francisco, qui a accumulé une dette de 136 260 $.

Autres pratiques illégales

Pour ne pas dépenser, le plan d’Elon Musk s’est aussi traduit par des pratiques illégales. Ces dernières semaines, en plus du non-paiement des loyers, plusieurs entreprises ont accusé Twitter de retenir les salaires des entrepreneurs, fournisseurs, comptables et consultants travaillant sur des projets réglementaires clés.

De plus, la société a également été poursuivie pour non-paiement présumé de près de 200 000 dollars de vols charters privés effectués la semaine où Musk a pris le relais.

Qu’y a-t-il derrière les coupures de Twitter

Elon Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars fin octobre, et en direct sur les réseaux sociaux, le PDG a comparé l’entreprise à un « avion se dirigeant vers le sol à grande vitesse avec des moteurs en feu et des commandes ne fonctionnant pas ». Twitter, a-t-il expliqué, « aurait eu 3 milliards de dollars de dettes en 2023. C’est pourquoi j’ai passé les cinq dernières semaines à réduire les coûts comme un fou. »

Cependant, les coupes de Musk ont ​​un prix. Fin décembre, des utilisateurs du monde entier ont signalé des pannes de service, certains ont été déconnectés, d’autres ont eu du mal à se connecter. Twitter n’a laissé aucune déclaration, mais des sources internes ont expliqué que l’arrêt temporaire aurait été un problème simple à résoudre si les centres de données, désormais fermés sur les ordres de Musk, avaient été opérationnels.

Toutes les économies folles de l’entreprise

La réduction des coûts a été supervisée par Steve Davis, le chef de la startup de tunnels d’Elon Musk, Boring Company, et Jared Birchall, le chef du family office du milliardaire.

Depuis début novembre, le nouveau PDG de Twitter, ainsi que ses superviseurs, ont cherché à économiser environ 500 millions de dollars, selon un document interne consulté par le New York Times. Il a également licencié près de 75% de la main-d’œuvre de l’entreprise depuis la finalisation de l’achat. Rien que la semaine dernière, il a supprimé la moitié des 30 employés de l’équipe des politiques publiques. De plus, les dirigeants survivants de Twitter ont été contraints au « budget à base zéro », une méthode qui analyse les besoins et les coûts d’une organisation à partir d’une « base zéro », c’est-à-dire aucune allocation de fonds au début de chaque période.