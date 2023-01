Black Panther : Wakanda Forever confirme sa date de sortie sur Disney+

Après des rumeurs sur la date de sortie de Black Panther : Wakanda Forever sur Disney+ pendant des jours, qui indiquaient le 20 janvier, Disney lui-même s’est mis en avant pour enfin donner la date officielle. Alors qu’il est encore présent dans de nombreuses salles de cinéma, on pourra enfin en profiter en streaming le 1er février.

Black Panther: Wakanda Forever est la dernière grande sortie de Marvel Studios, et il se classe parmi les films les plus rentables de l’année dernière avec 820 millions de dollars de recettes à ce jour. Malgré son succès, Marvel n’a pas encore confirmé un troisième opus du personnage.

Un grand succès qui n’a pas sa continuité assurée

« Nous voulons voir comment le public reçoit le film, et je pense que Ryan est vraiment intéressé à voir la performance avant de décider », a déclaré le producteur Nate Moore dans une interview en novembre. « Il y a certaines idées auxquelles nous avons pensé que cela pourrait être un troisième volet si cela se produit enfin. Mais jusqu’à ce que le film sorte, nous sommes un peu superstitieux, car on ne sait jamais ce qui va se passer. »

Non seulement il a réussi au box-office, mais les critiques ont également été gentilles avec Black Panther : Wakanda Forever, atteignant un non négligeable 85 % sur Rotten Tomatoes après plus de 150 critiques.

« Black Panther : Wanda Forever est par moments un film qui a encore quelques minutes d’images (il dure 2h40), avec des passages plus lents voire répétitifs », disait notre confrère Borja Ruete dans sa critique du mois de novembre dernier . « Cependant, le produit global fonctionne, offrant aux téléspectateurs des scènes d’action vibrantes ainsi qu’un bel hommage à Chadwick Boseman et à son personnage. Surmonter la perte indique reprendre le pouvoir et l’utiliser pour sauver Wakanda : un certain patriotisme fougueux qui conduit à la résurgence de l’identité collective ne peut être ignorée ».