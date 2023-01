Oppo dévoile le calendrier officiel de déploiement de ColorOS 13 pour le premier trimestre 2023

Depuis le lancement de ColorOS 13, chaque mois, Oppo partage le calendrier de déploiement de son skin personnalisé. Avec le nouveau départ du Nouvel An, la société a partagé le calendrier de déploiement pour le premier trimestre 2023 disponible dans le monde entier. Et selon la feuille de route, un groupe de téléphones Oppo recevra le ColorOS 13 stable basé sur Android 13 au premier trimestre 2023.

Oppo a officiellement partagé la nouvelle chronologie via son Poignée Twitter mondiale de ColorOS. Et selon la nouvelle feuille de route, les tests de la version officielle sont toujours en cours pour une grande liste de téléphones Oppo dans différentes régions. En dehors de cela, certains téléphones devraient recevoir le nouveau logiciel d’ici la mi-janvier, ces modèles sont les Oppo Reno 8, Oppo F21s Pro, Oppo Find X2, Find X2 Pro et Find X2 Pro Automobili Lamborghini.

Voici le plan de déploiement par région pour la version officielle de ColorOS 13 au premier trimestre 2023.

A partir du 13 janvier Trouver X2 (Inde, Indonésie) Find X2 Pro (Inde, Indonésie) Trouver X2 Pro Automobili Lamborghini (Inde, Indonésie)

A partir du 14 janvier Reno8 (Indonésie)

F21s Pro (Inde)



En parlant du plan de déploiement bêta, Oppo commencera les tests bêta le mois prochain pour Reno5 F et F19 Pro. Tandis que certains modèles en attente recevront un accès bêta en mars. Voici les détails complets.

À partir de février 2023

A partir de mars 2023 Réno6 Réno5 Édition Reno5 Marvel A55 A53s 5G



Si vous possédez l’un de ces téléphones Oppo, vous avez la possibilité de goûter aux nouvelles fonctionnalités disponibles sur ColorOS 13 au cours de ce trimestre. Que votre téléphone soit éligible pour une mise à jour bêta ou stable, assurez-vous qu’il fonctionne sur la dernière version du logiciel.

Si votre téléphone fonctionne sur la version la plus récente, vous recevrez la mise à jour. Oppo publie généralement la mise à jour en premier pour ceux qui exécutent des versions logicielles plus récentes, alors assurez-vous de la mettre à jour.

En parlant des fonctionnalités, Oppo acquiert un design Aquamorphic pour le ColorOS 13, y compris de nouvelles palettes de thèmes, une nouvelle police, une interface utilisateur de paramètres mise à jour, des effets Aquamorphic fluides dans les applications système, des animations plus fluides, des icônes mises à jour, une nouvelle série d’animations AOD, un ensemble de nouveaux fonds d’écran, nouveaux widgets, fonctionnalités de confidentialité d’Android 13, etc.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour en savoir plus sur ColorOS 13. Ainsi, ces téléphones Oppo recevront la nouvelle mise à jour ColorOS 13 inspirée d’Android 13.

