Stranger Things 5 ​​anticipe sa fin : "L’histoire a commencé avec Will et se terminera avec Will"

Dans une interview pour Forbes, Noah Schnapp, l’acteur qui interprète Will Byers dans Stranger Things, s’est une nouvelle fois exprimé sur la fin de la série et a offert un nouvel aperçu de la saison 5. « Je pense qu’ils ont fait du bon boulot avec mon personnage et la série se termine d’une manière tout simplement parfaite. Je peux seulement dire que je suis très excité par ce qu’ils font. L’histoire a commencé avec Will et se terminera avec Will.

Quand sort Stranger Things 5 ​​?

Bien que ce ne soit pas grand-chose, les déclarations de Schnapp semblent suggérer que l’acteur a déjà eu accès aux scripts de la dernière saison et qu’il sait comment tout va se terminer. Les frères Duffer ont commencé à écrire les versions finales en août dernier et selon David Harbour, l’acteur joue Jim Jopper dans la fiction, le plan est de tourner toute cette année « pour que ça sorte au milieu ou fin 2024 ».

Après avoir joué dans l’une des meilleures scènes de la saison 4, volume 2, il était clair que Will Byers allait avoir encore plus de poids dans la finale de Stranger Things. Les mots de Schnapp s’ajoutent à ceux des showrunners, qui ont déjà annoncé qu' »il aura un grand rôle et beaucoup d’importance. C’est tout ce que nous pouvons dire. Il arrive à maturité. Cela a été tout un défi pour lui, mais nous sommes prêts à boucler la boucle. Jusqu’à présent, il a franchi plusieurs étapes, mais son voyage n’est pas terminé. Nous verrons que tout cela jouera un rôle très important dans la prochaine saison. »

Ce n’est pas pour être de mauvais augure, mais d’après ce que nous avons vu, nous commençons les poules pour savoir si Will survivra à la saison 5 de Stranger Things. Millie Bobby Brown (Once), qui réclamait plus de sang et ressemblait à Game of Thrones, sera-t-elle enfin entendue ?

