Avatar 3 parlera des na’vi du feu et Avatar 5 se déroulera sur Terre

Malgré les dix années d’attente, son budget exorbitant et la quantité de critiques et de détracteurs qui gravitent autour de lui, Avatar : le sens de l’eau a été un succès au box-office. Il semble de plus en plus clair que James Cameron aura le feu vert pour continuer la saga et le réalisateur a même été encouragé à partager ce que l’on peut attendre du prochain opus. Selon Cameron, Avatar 3 s’articulera autour des na’vi de feu et sera encore meilleur que les précédents.

« Avatar 3 montrera des cultures différentes de celles que nous avons déjà vues. Le feu sera présent et sera représenté à travers le soi-disant « People of Ashes ». Je veux montrer les Na’vi sous un autre angle car jusqu’à présent nous « Eh bien. Dans les premiers films, les humains sont généralement tous mauvais et les n’avi sont bons. Dans Avatar 3, nous ferons le contraire », explique Cameron. « Nous allons explorer ce nouveau décor tout en suivant l’histoire des personnages principaux. Et je peux vous assurer que les dernières parties seront les meilleures. Les précédentes étaient une introduction, nous mettions la table avant de servir la nourriture. »

Avatar 5 se déroulera sur Terre

Mais Cameron n’est pas le seul à se mouiller. Son producteur, Jon Landau aussi. Et il ne s’agit pas seulement d’Avatar 3 ! Landau va au-delà de ce troisième volet (prévu pour le 20 décembre 2024 sous le titre d’Avatar : The Seed Bearer) et se jette dans le vide d’une plus grande hauteur. Il nous avance vers ce que l’on peut attendre d’Avatar 5 : La Quête d’Eywa (22 décembre 2028), a priori la clôture de la saga. « Dans le cinquième, il y a une section dans laquelle l’histoire nous emmène sur Terre. Nous allons ouvrir les yeux du peuple et de Neytiri sur ce qui se passe sur notre planète. »

« La Terre ne sera pas représentée uniquement par la RDA (Resources Development Administration, l’organisation militaire que nous avons connue jusqu’à présent). Tous les humains ne sont pas mauvais et tous les Na’vi ne sont pas bons. Chacun est défini par les décisions qu’il a prises. prises tout au long de sa vie. Et c’est ce qui se passe sur Terre. Nous voulons exposer Neytiri à cette vérité », déclare Landau. Maintenant, les questions qui nous viennent à l’esprit sont au nombre de deux : le producteur vient-il de nous dire que Neytiri ne peut pas mourir jusque-là ? Et pourquoi se précipitent-ils pour parler d’Avatar 5, dans 6 ans et oublient-ils Avatar 4 ? Le fait est qu’il y a une marée bleue depuis un moment.

