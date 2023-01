Comment concrétiser les résolutions du Nouvel An

», explique la psychologue et experte en thérapie cognitivo-comportementale Jelena Kecmanovic de l’université de Georgetown à Washington.

Qui sait combien de fois, en discutant avec parents et amis, nous avons dressé une liste de bonnes résolutions pour la nouvelle année : des objectifs plus ou moins réalisables que, avec le temps, cependant, nous n’avons pas pu atteindre. Données en main, les intentions les plus courantes concernent la perte de poids, une alimentation plus saine, une activité physique régulière et des économies, qui dans la grande majorité des cas sont mises de côté en quelques semaines. Pouquoi? La raison du flop, explique la psychologue et experte en thérapie cognitivo-comportementale Jelena Kecmanovic de l’université de Georgetown à Washington, est souvent liée au manque de volonté qui ne nous permet pas de tenir les promesses faites à nous-mêmes. Cependant, il existe des stratégies, basées sur la science du comportement, qui peuvent nous aider à transformer nos rêves en réalité.

1. Demandez-vous pourquoi l’objectif est important

Vous voulez perdre du poids pour rentrer dans cette vieille robe ? Le meilleur état d’esprit pour prendre de bonnes résolutions n’est pas guidé par des motivations superficielles. L’importance de l’objectif est décisive pour sa réalisation, donc se concentrer sur des objectifs cohérents aide à ne pas perdre la volonté et à se consacrer à ce pour quoi il vaut la peine de se battre. « Les personnes guidées par leurs vraies valeurs parviennent mieux à atteindre leurs objectifs – dit Kecmanovic dans un article sur The Conversation – . C’est parce qu’ils n’épuisent pas leur volonté, qui est perçue comme une ressource illimitée”.

2. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser et non sur ce que vous ne voulez pas

Penser à vos objectifs et à votre vie en termes positifs vous aide à obtenir des résultats. « Des études montrent que la gratitude et d’autres émotions positives conduisent à une meilleure maîtrise de soi à long termeet – précise l’expert – . L’aide peut également provenir de réflexions sur les aspects de la vie et de soi avec lesquels on est déjà heureux”.

Par exemple, si nous nous sommes fixé comme objectif de consommer moins d’alcool, au lieu de prévoir de ne pas boire pendant les jours de semaine de l’année, nous pouvons nous engager à boire notre eau pétillante préférée lors des dîners du dimanche au jeudi. « Lutter pour réprimer ses pensées demande beaucoup d’énergie – souligne Kecmanovic – . Ce faisant, ils trouvent eux-mêmes un moyen de revenir à leurs esprits et de se venger”.

3. Changez votre environnement

Les personnes qui ont une forte volonté sont exceptionnellement douées pour organiser leur environnement afin d’éviter la tentation. « Par conséquent, bannissez toutes les cartes de crédit de votre portefeuille si votre objectif est d’économiser de l’argent. Et ne gardez pas un bol de M&M’s sur votre bureau si vous prévoyez de manger sainement”.

4. Préparez un « plan-B »

Même la meilleure des résolutions tombe à l’eau lorsque les engagements et la fatigue prennent le dessus. Au lieu de cela, penser à une série de stratégies à mettre en œuvre lorsque vous êtes incapable de poursuivre votre intention aide à améliorer la maîtrise de soi et la réalisation des objectifs. « Chaque fois que vous vous réveillez au milieu de la nuit avec une envie de bonbons ou de chips, vous pouvez par exemple prévoir de lire un magazine ou de manger une pomme lentement ou consciemment, en la savourant petit à petit. – précise l’expert – . Anticipez autant de situations que possible et faites des plans spécifiques, en imaginant vivement les situations et ce que vous ferez à ce moment-là”.

5. Utilisez une approche étape par étape

Quand on se fixe un nouvel objectif, il est bon de procéder étape par étape. « Commencez petit et capitalisez sur les premiers succès – conseille Kecmanovic – . Par exemple, utilisez une cuillère à café de sucre en moins dans votre café, puis renoncez aux édulcorants. Et si, au début, résister à ce muffin s’avère trop difficile, essayez d’attendre dix minutes. Finalement, votre conduite diminuera probablement”.

6. Imaginez des récompenses et profitez-en

Penser à une récompense augmente vos chances de vous engager dans l’activité qui en résulte. « LEImaginez une récompense en choisissant des cadeaux petits mais significatifs – suggère l’expert – . Prévoyez, par exemple, de prendre une demi-journée de congé chaque mois, après avoir remboursé votre dette de carte de crédit – visualisez exactement ce que vous feriez et comment vous vous sentiriez. Et puis fais-le”.

7. Soyez gentil avec vous-même, même pendant les revers

La dernière stratégie listée par l’expert, certainement pas des moindres, est liée à la démarche à adopter en cas de faillite. « La plupart des gens croient que la meilleure façon d’augmenter leur volonté est de « se mettre en ligne », pensant qu’être gentil avec soi-même est indulgent et manque d’autodiscipline. Mais c’est exactement le contraire qui est vrai : les personnes qui se reprochent même de petits échecs de volonté ont tendance à faire moins bien pour atteindre leurs objectifs à long terme.”.

« Essayez plutôt l’auto-compassion – poursuit Kecmanovic – . Prenez un peu de temps et rappelez-vous qu’être humain indique être imparfait. Lorsque vous tombez amoureux de ce beignet, ne désespérez pas et ne jetez pas l’éponge. Traitez-vous avec soin et compréhension, puis revenez à votre objectif le lendemain”.

« N’oubliez pas que vous n’atteindrez probablement pas vos résolutions du Nouvel An en étant autocritique et dur envers vous-même. Au lieu de cela, essayez de développer votre volonté à travers une série de petites étapes stratégiques qui vous aideront à réussir.”.