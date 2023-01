Ce sont les 100 meilleurs jeux de l’histoire, selon Metacritic

Nous venons de terminer une nouvelle année, 2022, et cela indique qu’il y a beaucoup de listes historiques à mettre à jour. L’un des plus importants est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de l’histoire, selon Metacritic, dans lequel il y a deux nouveaux ajouts tels que Elden Ring et God of War Ragnarok, tout cela si l’on laisse de côté les jeux avec 7 tests ou moins. Nous pourrions également inclure deux jeux déjà sortis précédemment, tels que Persona 5 Royal ou The Witcher 3: Wild Hunt, qui ont vu une mise à jour pour PS5 et Xbox Series ces derniers mois qui les rend encore meilleurs qu’ils ne l’étaient déjà, qui est beaucoup.

Le meilleur des meilleurs de l’histoire du jeu vidéo

Bien sûr, la liste ne manque pas de certains des jeux qui ont remporté le prix du meilleur jeu de l’année sur Netcost, comme Elden Ring lui-même, The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou Red Dead Redemption 2, pour n’en nommer que quelques-uns. .. certains des plus récents. Aussi d’autres avec du temps derrière eux, comme TES V : Skyrim, GTA V ou Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec les 100 meilleurs de l’histoire selon Metacritic. Nous avons supprimé les différentes versions de chaque jeu afin qu’il puisse y en avoir plus :