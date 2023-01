Premiers jeux sortant du Xbox Game Pass en 2023 et premiers ajouts

Une nouvelle année commence et avec elle commence aussi une nouvelle pente de janvier. Dans le monde du jeu vidéo cela se traduit par la première liste de noms sortant du Xbox Game Pass en 2023. Heureusement ce n’est pas une très longue liste et il ne sera pas nécessaire de se serrer la ceinture à outrance. C’est votre dernière chance d’essayer, de terminer ou de terminer à 100 % des jeux comme Nobody Saves the World (des créateurs de Guacamelee !) ou Windjammers 2 (la suite du classique culte de Neo Geo).

Les jeux quittent le Xbox Game Pass en janvier 2023

Voici les jeux qui quitteront Game Pass le 15 janvier 2023 :

Danganronpa : Trigger Happy Havoc AE (Xbox et PC)

Personne ne sauve le monde (Xbox et PC)

Pupperazzi (Xbox et PC)

L’Anacrusis (Xbox et PC)

Windjammers 2 (Xbox et PC)

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en janvier 2023

Heureusement, nous connaissons également les premiers cadeaux Kings sur Xbox Game Pass. Et bien sûr, nous parlons de jeux, rien d’or, d’encens et de myrrhe. Ce seront quelques-uns des premiers ajouts au service Microsoft pour l’année 2023 :

Persona 3 Portable (Xbox, PC et Cloud) — 19 janvier 2023

Persona 4 Golden (Xbox, PC et Cloud) — 19 janvier 2023

Monster Hunter Rise (Xbox et PC) — 20 janvier 2023

Age of Empires 2 : Definitive Edition (Xbox et Cloud) — 31 janvier 2023

Inkulinati — 31 janvier (Xbox et PC)

Et ce n’est que le début. L’année s’annonce passionnante pour les utilisateurs de Game Pass, qui ont déjà à l’horizon, en plus des jeux Microsoft exclusifs, des sorties telles que Atomic Heart, Wo Long: Fallen Dynasty, Lies of P, Replaced et STALKER 2, parmi tant d’autres. . Tous disponibles pour la sortie dans le service. Que 2023 nous apporte encore plus d’heures de jeu que 2022 !