Le problème de surchauffe AMD Radeon RX 7900 XTX pourrait être causé par une chambre à vapeur défectueuse

Une patate (très) brûlante Les cartes graphiques de référence Radeon RX 7900 XTX d’AMD vont-elles faire l’objet d’un rappel ? C’est le scénario cauchemardesque auquel l’équipe rouge pourrait être confrontée après que le légendaire overclockeur Roman « der8auer » Hartung ait découvert une raison potentielle des problèmes de surchauffe des cartes : une chambre à vapeur défectueuse.

Pour récapituler, nous avons entendu il y a quelques semaines que certains modèles de référence AMD Radeon RX 7900 XTX MBA (Made By AMD) rencontraient des problèmes thermiques impliquant des températures de point d’accès GPU, ou la température maximale lue par le capteur, atteignant jusqu’à 110C.

der8auer espérait découvrir la cause des températures élevées, il a donc acheté quatre cartes Radeon RX 7900 XTX pour effectuer des tests. Il a été découvert que l’orientation de l’installation faisait une différence, les configurations horizontales améliorant les températures de 20 degrés, mais le problème d’audition persistait après seulement une minute après le début du test de rodage.

L’overclocker a également étudié des facteurs tels que le poids et la gravité plus frais pour voir s’ils influençaient les températures élevées. Il a utilisé un support spécialement conçu pour confirmer que ceux-ci ne faisaient pas partie du problème. La pression de montage a également été exclue comme cause en démontant le refroidisseur, en retirant le support et en raccourcissant les entretoises de 1,5 mm.

Restait une théorie : un problème avec la chambre à vapeur, qui pourrait être lié au choix du matériau ou à un défaut de conception, empêchant éventuellement l’eau de revenir après la condensation. der8auer a déclaré qu’il était certain que c’était là que se trouvait le problème. Il n’a pas eu le temps de démonter la chambre pour une enquête plus approfondie, mais il pourrait le faire dans une future vidéo.

Restez en sécurité cette saison des fêtes. @amdradeon pic.twitter.com/DOpg0f2qaP — Sasa Marinkovic (@SasaMarinkovic) 17 novembre 2022

La surchauffe n’affecte pas toutes les cartes de référence Radeon RX 7900 XTX : celle que nous avons utilisée dans notre test n’a pas montré de températures anormalement élevées. Cependant, un défaut dans la chambre à vapeur indique probablement que le problème est plus répandu que prévu et affecte probablement un plus grand nombre d’utilisateurs que le problème de l’adaptateur 12VHPWR à 16 broches de Nvidia, dont AMD s’est joyeusement moqué dans un tweet.

AMD a déclaré la semaine dernière qu’il était au courant du problème avec ses cartes de référence RX 7900 XTX. Il a conseillé aux utilisateurs rencontrant une limitation thermique inattendue de contacter le support AMD.