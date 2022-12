Le Japon choisit son anime préféré de 2022

L’anime est à la mode, c’est indéniable. Il a été popularisé dans tous les territoires depuis longtemps et même en France, il compte une légion d’adeptes qui apprécient leurs séries et films préférés sur des plateformes numériques telles que Crunchyroll ou Netflix, entre autres. Mais s’il y a un endroit où c’est une vraie religion, ce n’est autre que le Japon. Quels sont les meilleurs anime de 2022 selon les japonais ? Le portail populaire AnimeAnime.jp a mené une enquête auprès de près de 10 000 utilisateurs

Lycoris Recoil est l’un des anime de l’année au Japon

Le Japon décide: Top 10 Anime de 2022

1 – Le recul de Lycoris

Synopsis : Les Lycoris protègent la paix, mais lorsque l’une d’entre elles est injustement « retirée » de sa section et envoyée dans une cafétéria excentrique pour travailler, elle va repenser à son travail.

Où le regarder : Crunchyroll

2 – BOCCHI LE ROCHER !

Synopsis : Hitori est une fille très introvertie et incapable d’interagir socialement. Cependant, elle aime la musique et son rêve est de créer un groupe et d’être célèbre. Un jour, alors qu’il partait avec sa guitare, il rencontre une fille qui a un besoin urgent d’un guitariste pour jouer dans un groupe. A partir de là, Hitori devra surmonter ses peurs afin de réaliser son rêve.

Où le regarder : Crunchyroll

3 – Dropkick sur My Devil !!

Synopsis : Jashin se souvient avec amertume du jour où Yurine Hanazono l’a convoquée sans trop s’intéresser à elle, et elle ne peut pas retourner en enfer ! Tant que Yurine sera en vie, Jashin ne pourra pas retourner en enfer, alors le démon demi-serpent se prépare à lancer un coup de pied volant dévastateur (sa supposée spécialité) sur le faible humain qui l’a convoqué afin de se débarrasser d’elle.

Où le regarder : Crunchyroll

4 – Homme à la tronçonneuse

Synopsis : Denji est un adolescent qui vit avec un démon tronçonneuse nommé Pochita. Afin de payer la dette que son père lui a laissée après sa mort, il a dû gagner sa vie comme il peut en tuant des démons et en vendant leurs cadavres à la mafia, bien que sa vie ait toujours été misérable. Lorsqu’une trahison provoque la mort de Denji, Pochita passe un contrat avec lui et Denji ressuscite en tant que « Chainsaw Man », un humain au cœur de démon.

Où le regarder : Crunchyroll

5 – ESPION x FAMILLE

Synopsis : Chacun a une partie de lui-même qu’il ne peut pas montrer aux autres. À une époque où les nations du monde entier sont engagées dans une féroce guerre de l’information à huis clos, Ostania et Westalis sont en guerre froide depuis des décennies. La Westalis Intelligence Division (WISE) envoie son meilleur espion, « Twilight », en mission top secrète pour surveiller les mouvements de Donovan Desmond, qui dirige le Parti de l’unité nationale d’Ostanian, responsable du bombardement des efforts de paix entre les deux pays.

Où le regarder : Crunchyroll

6 – BLUELOCK

Synopsis : Yoichi est un jeune homme qui vient d’être éliminé avec son équipe. Soudain, il reçoit une carte où il est convoqué pour participer à une étrange expérience sur le football.

Où le regarder : Crunchyroll

7 – Mon université de héros | saison 6

Synopsis : Izuku a rêvé d’être un héros toute sa vie : un objectif noble pour n’importe qui, mais particulièrement difficile pour un enfant sans super pouvoirs. C’est vrai, dans un monde où quatre-vingt pour cent de la population a une sorte de « cadeau » super puissant, Izuku a eu la malchance de naître complètement normal. Mais cela ne suffit pas à l’empêcher de s’inscrire dans l’une des académies de héros les plus prestigieuses au monde.

Où le regarder : Crunchyroll

8 – Mob Psycho 100 | saison 3

Synopsis : Kageyama Shigeo, surnommé « Mob », est un garçon qui a du mal à s’exprimer mais qui est en fait un esper puissant. Mob est déterminé à mener une vie normale et garde ses pouvoirs spéciaux sous contrôle, mais lorsque ses émotions atteindront 100 %, quelque chose de terrible lui arrivera !

Où le regarder : Crunchyroll

9 – Mon habillage chéri

Synopsis : Gojo Wakana est un jeune lycéen qui rêve de devenir enseignant en créant des poupées traditionnelles japonaises Hina, tout comme son grand-père. Étant son seul passe-temps, il lui a toujours été difficile de se faire des amis et de s’intégrer à ses camarades de classe, et au lycée, cela n’allait pas être différent. Ses camarades de classe croient qu’il vit dans leur monde, et il sait qu’il est très loin du monde des autres, notamment celui de Marin Kitagawa, la fille la plus populaire de la classe. Cela change un jour où Marin partage avec lui un certain secret qui va faire se chevaucher leurs deux mondes.

Où le regarder : Crunchyroll

10 – Rendu de l’heure d’été

Synopsis : Après avoir appris la mort d’Ushio, Shinpei retourne dans sa ville natale de Wakayama à Hitogashima, où il retrouve la famille de son ami d’enfance. Les funérailles sont comme les autres, mais sous ce qui est visible à la surface, quelque chose d’étrange se prépare sur l’île. Quels mystères vous attendent sur cette île d’été isolée ?

Où le regarder : Disney+

Source | AnimeAnime.jp, Crunchyroll, Disney+