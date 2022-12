Les skins et mods les plus étranges de Super Smash Bros Ultimate pour émulateurs

L’un des avantages de l’utilisation d’émulateurs est que vous pouvez utiliser des fichiers de modification pour donner au jeu un air différent, et vous pouvez même obtenir de nouvelles fonctionnalités et qualités avec lesquelles rendre le jeu presque différent. Nous l’avons vu dans de nombreuses versions de Pokémon, et comment pourrait-il en être autrement, Super Smash Bros Ultimate ne pouvait pas manquer non plus.

Comment fonctionnent les modules Super Smash Bros ?

Comme vous pouvez l’imaginer, pour utiliser ce type de fichiers, il est nécessaire d’avoir une copie du jeu et utiliser un émulateur, comme Yuzu. Cet émulateur permet l’installation de mods à partir d’un dossier, vous pouvez donc ajouter des éditions assez frappantes comme celles-ci dont nous allons discuter ci-dessous :

MrBeast en tant que nouveau combattant

L’une des choses qui caractérisent Super Smash Bros Ultimate est le nombre de combattants qui viennent continuellement dans le jeu grâce aux mises à jour. Nous avons vu d’innombrables personnages appartenant à des jeux de toutes sortes, mais ce que nous n’imaginions pas voir, c’était le YouTuber Mr.Beast dans la zone de combat.

nom de la planète

Combattez dans l’un des décors les plus emblématiques du monde de l’anime. Il s’agit de la planète Namek, avant d’être détruite par Freezer, un cadre idéal pour sauter et déplacer l’adversaire hors de l’écran.

Bowser sec

Prenez le contrôle du Bowser le plus impitoyable. Le squelette ambulant au cœur de feu qui va bouleverser la scène avec ses coups spéciaux et son souffle glacial redoutable. Une fois installé, il remplace le Bowser traditionnel.

Kratos

Beaucoup souhaitent depuis longtemps l’arrivée du demi-dieu de PlayStation à Super Smash Bros, donc ce mod est chargé de réaliser ces souhaits. Ce patch inclut Kratos de God of War (PS4/PS5) avec sa barbe et son esthétique actuelles, vous pourrez donc frapper sa hache sans arrêt.

Cette modification est chargée de placer une interface simple et minimaliste dans les menus, de sorte que l’écran principal coloré du jeu disparaisse de votre vue. C’est un changement radical que beaucoup pourraient ne pas aimer, mais vous savez comment fonctionne ce mod.

Ce mod vient des développeurs de Yuzu eux-mêmes et est chargé de sauter l’intro musicale du jeu pour vous emmener directement au menu principal à chaque fois que vous allez jouer. C’est un raccourci assez pratique.