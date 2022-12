Edit PDF Online : Comment éditer un PDF sans programmes et gratuitement ?

PDF est un format de fichier stable qui aura le même aspect sur tous les appareils sur lesquels il est ouvert. Adobe Acrobat est considéré comme l’un des meilleurs outils pour éditer ce type de document, bien qu’il s’agisse d’une solution un peu coûteuse à laquelle tout le monde n’a pas accès.

Heureusement, il existe une autre façon de modifier des fichiers PDF sans utiliser Adobe. Vous pouvez éditer des PDF en ligne, sans avoir besoin d’installer de programme et entièrement gratuitement grâce à Smallpdf.

En plus d’être gratuits, les fichiers PDF sont plus faciles à utiliser, fonctionnels et stables sur tous les appareils, systèmes, plates-formes et programmes.

Le format de fichier portable (PDF) est une représentation graphique de texte qui ressemble à du texte, mais ne peut pas être modifié ; c’est pourquoi il est populaire pour créer des documents en lecture seule. Pour éditer ces documents, vous aurez besoin de l’aide d’un convertisseur tiers, tel que Smallpdf.

En utilisant Smallpdf vous pourrez utiliser des outils très performants, mais qui sont très simples. L’édition de documents est très intuitive, vous n’avez donc pas besoin d’avoir une quelconque préparation préalable.

Ce site dispose également d’une version mobile, disponible pour Android et iOS, qui vous permettra de faire tout type d’édition depuis votre mobile, où que vous soyez.

À tout moment, vos données et le contenu de vos PDF sont protégés. Smallpdf respecte toutes les réglementations en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données, mais possède également la certification ISO/IEC 27001, grâce à laquelle la protection et la sécurité de vos informations sont garanties. Comme si cela ne suffisait pas, le site Web utilise le cryptage TSL de haute technologie lors du transfert de fichiers.

Comme nous l’avons mentionné dans les paragraphes précédents, l’utilisation de cette application est très simple. Vous pouvez commencer à modifier tous vos fichiers en cinq étapes simples :

Étape 1 : Téléchargez le fichier PDF

Vous avez deux façons de télécharger votre fichier PDF sur le Web. La première consiste à le faire glisser vers la zone de téléchargement de documents de l’éditeur, et la seconde en cliquant sur Choisir des fichiers et en parcourant les dossiers sur votre ordinateur.

Étape 2 : Modifier le fichier PDF

Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez commencer à travailler dessus. Vous pouvez ajouter des images, des textes, des chiffres, etc. Il est également possible de modifier la taille du PDF, la police avec laquelle il est écrit et même les couleurs dont il dispose.

Étape 3 : Utiliser tous les outils

À ce stade, vous pouvez utiliser le reste des outils PDF, tels que Protect PDF, qui vous permet d’ajouter plus de sécurité au fichier en ajoutant un mot de passe ou en le signant avec l’application appropriée.

Étape 4 : Téléchargez ou imprimez le PDF

Une fois votre document édité, vous pouvez l’imprimer directement, le partager avec d’autres utilisateurs ou le télécharger sur votre ordinateur. Comptes avec 2 processus gratuits par jour, mais vous pouvez toujours souscrire un abonnement mensuel ou annuel pour des téléchargements et des modifications illimités.

Étape 5 : Exportez le fichier dans un autre format

Si vous n’êtes pas intéressé par l’enregistrement ou l’impression de votre document au format PDF, grâce à Smallpdf, vous pouvez l’exporter dans différents formats courants tels que Word, JPG, Excel ou PPT.

Comme vous l’avez vu, éditer un PDF est très facile avec Smallpdf et c’est aussi gratuit. Que demander de plus à un éditeur de fichiers ?