Sim Racing Stewards, l’endroit où vous pouvez sentir Michael Masi et l’arbitre FIA

L’univers Simracing va au-delà de ce qui se passe sur la piste entre les pilotes : à de nombreuses reprises, une petite touche entre deux véhicules peut signifier le début d’une polémique qui parcourt les coins d’Internet. Compte tenu du manque de juges à plusieurs reprises, les utilisateurs ont décidé de se rassembler autour d’une chaîne Reddit dédiée exclusivement à la communauté décidant qui est responsable d’un accident.

Juge de course : le rêve potentiel des amateurs de Simracing

La chaîne, baptisée Sim Racing Stewards, compte actuellement plus de 47 000 utilisateurs depuis sa création en avril 2018. Ces derniers mois, avec la multiplication des iRacing et l’arrivée de Gran Turismo 7, de plus en plus de joueurs sautent le pas pour découvrir les avis des autres utilisateurs.

Évidemment, l’avis des joueurs n’a aucun effet sur le jeu ou la course en cours : fondamentalement, ce qui est recherché, c’est d’apprendre à concourir dans l’environnement en ligne. Là où un joueur voit un écart de dépassement potentiel, un autre verra un risque inutile qui peut enlever la carrière des deux conducteurs, à la fois le contrevenant et le contrevenant.

La mécanique est simple : vous téléchargez un clip de l’incident et étiquetez le message avec le jeu où il s’est produit, pour choisir entre iRacing, Gran Turismo, Assetto Corsa, F1, Project Cars, Nascar, rFactor ou autre. A partir de ce moment, un débat s’engage entre votre position et celle des autres. « Ta faute. Vous êtes entré trop tard dans un trou trop étroit. Je ne suis pas sûr que tu aurais fait ce virage à ce niveau de vitesse sans freiner fort au départ », explique un internaute dans l’un des derniers clips. Le contrevenant, quant à lui, répond : « J’aurais pu rendre ce virage facile à la vitesse à laquelle j’allais, vous pouvez voir comment j’étais entré dans la ligne avant d’entrer en contact avec le rival. » Le reste de la discussion dépendra de vous.

Source : fait maison