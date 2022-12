Évitez ce clone Apple Watch Ultra à 50 $

Bottom line: La société technologique indienne Pebble a lancé un clone Apple Watch Ultra qui est pratiquement identique à la vraie affaire – du moins, dans les rendus sur son site Web. Il s’avère qu’il y a une bonne raison pour laquelle ils se ressemblent tellement.

Le Pebble Cosmos Engage est doté d’un écran IPS toujours allumé de 1,95 pouces fonctionnant à 320 x 385 pixels avec une luminosité de 600 nits qui est placé dans un boîtier entièrement métallique et résistant aux chocs. Pebble affirme que le portable dispose par ailleurs d’une charge sans fil, d’appels Bluetooth avancés, de plusieurs modes sportifs, d’un indice de protection IP67, d’une autonomie allant jusqu’à cinq jours et plus encore.

Il est proposé avec une variété de bandes, dont la plupart ressemblent à de véritables produits Apple (encore une fois, dans les rendus en ligne). Le prix? ₹ 3 999, ce qui équivaut à moins de 50 $. À titre de comparaison, l’Apple Watch Ultra est au prix de 799 $.

Le site Web de Pebble semble semi présentable à première vue, mais regardez de plus près et vous vous rendrez vite compte de ce qui se passe. Ils ont récupéré des photos d’Apple, de Walmart et d’autres sites Web et les ont (mal) éditées pour répondre à leurs besoins.

Pebble vend également une contrefaçon de l’Apple Watch standard appelée Pebble Frost pour 2 199 ₹, soit environ 27 $. Il prétend avoir un écran HD de 1,87 pouces et plusieurs autres capteurs et fonctions de surveillance haut de gamme.

Il convient également de mentionner que ce Pebble n’est pas la même startup qui a aidé à relancer le mouvement moderne des montres intelligentes il y a dix ans. Cette société a finalement été absorbée par Fitbit pour 23 millions de dollars. Quelques années plus tard, Google a acheté Fitbit pour 2,1 milliards de dollars.

Vous êtes libre de dépenser votre argent pour ce que bon vous semble, mais ne vous attendez pas à ce que Pebble propose quoi que ce soit de similaire à une véritable Apple Watch Ultra à ce prix. Les images mal éditées devraient être une raison suffisante pour éviter cette entreprise. Bien que la qualité des clones se soit améliorée au fil des ans, ils ne sont toujours pas la vraie affaire. Et qui sait ce qui se passe avec toutes les données personnelles que vous chargez sur l’appareil.