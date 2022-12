Comment utiliser la luminosité de l’écran Apple Watch Ultra 2 000 nits ou Series 8 1 000 nits

Vous voulez profiter de l’écran le plus lumineux d’Apple à ce jour sur l’Ultra ? Ou obtenez votre Apple Watch Series 8, SE ou une Apple Watch antérieure jusqu’à 1 000 nits ? Voici comment augmenter la luminosité de l’écran Apple Watch ainsi que quelques détails à garder à l’esprit.

En plus de fournir son plus grand écran à ce jour dans un boîtier de 49 mm, Apple Watch Ultra est livré avec un écran qui devient deux fois plus lumineux que le reste des appareils portables de la gamme.

Cependant, pour Apple Watch Ultra – Series 8, SE et versions antérieures – la luminosité de l’écran par défaut n’est pas définie pour montrer toute sa puissance.

watchOS n’a pas de paramètre pour modifier la luminosité automatique comme sur l’iPhone, même si les appareils portables incluent un capteur de lumière ambiante (depuis l’Apple Watch d’origine). Ainsi, vous verrez la luminosité de l’écran augmenter automatiquement à l’extérieur ou dans d’autres environnements avec une lumière vive.

La pleine luminosité est particulièrement pratique lorsque vous utilisez votre Apple Watch à l’extérieur, mais vous pourriez également commencer à l’apprécier à l’intérieur.

Augmenter la luminosité de l’écran Apple Watch

Ouvrez le Application Paramètres sur votre Apple Watch Balayez ou faites défiler jusqu’à Affichage et luminosité Appuyez sur le plus grand soleil à droite pour augmenter la luminosité maximale Vous pouvez également appuyer sur les lignes vertes pour modifier la luminosité

Il n’y a que trois niveaux de luminosité parmi lesquels choisir et aucun réglage automatique de la luminosité C’est ça!

Gardez à l’esprit que vous verrez la batterie s’épuiser plus rapidement avec la luminosité au maximum

Les 2 000 ou 1 000 nits complets selon l’Apple Watch dont vous disposez ne seront automatiquement activés que dans certaines conditions d’éclairage

Voici à quoi cela ressemble pour augmenter la luminosité de l’écran Apple Watch :

Apple ne semble pas encore avoir de document de support décrivant l’impact de l’utilisation de la pleine luminosité sur les nouvelles montres Apple, ou exactement à quoi s’attendre lors de l’utilisation des 3 paramètres de luminosité différents.

Mais opter pour le niveau 3 sur 3 semble être le moyen le plus sûr d’autoriser les 2 000 nits pour Apple Watch Ultra et 1 000 nits comme promis dans les spécifications techniques d’Apple.

Lisez plus de tutoriels de Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :