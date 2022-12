Le producteur de Final Fantasy XVI est clair : One Piece est ce qu’il attend le plus de 2023

Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy XVI et architecte de la résurrection de Final Fantasy XIV, a avoué son plus grand souhait pour 2023 loin du jeu vidéo. Outre la publication du nouvel opus de la saga, One Piece va de l’avant, et c’est que le créatif est également accro à l’arc final tissé par Eiichiro Oda.

« One Piece. La saga finale a commencé et vous pouvez déjà percevoir comment les choses évoluent avec rapidité et impact fort « , révèle Yoshida dans son discours à Famitsu. « Je partage la joie de libérer tout ce que vous avez construit au fil des ans, car j’ai ressenti la même chose lorsque nous avons atteint le point culminant de Shadowbringers et Endwalker dans Final Fantasy XIV. Je parie qu’Oda-sensei passe le meilleur moment de sa vie. »

En plus de son anticipation pour le manga, ses mots-clés pour 2023 sont « apprendre du passé ». « En tant que responsable de deux jeux de la série Final Fantasy, je veux que cette année soit une année où je peux apprendre du passé de la franchise et offrir de nouveaux gameplay et expériences », dit-il. Sans surprise, il souhaite également que la sortie du seizième épisode « soit sûre et pleine de plaisir pour les fans ».

10 ans de la splendeur d’Eorzea

En 2023, le dixième anniversaire de Final Fantasy XIV tel que nous le connaissons aujourd’hui sera également célébré. Bien que la version originale soit arrivée en 2010, ce n’est que trois ans plus tard que A Realm Reborn a fait de même, la renaissance du MMO avec de nouveaux horizons et un schéma jouable.

« Loin d’abandonner (toute autre société aurait fermé les serveurs sans réfléchir et commencé à travailler sur un autre projet) la société de Wada a développé un MMORPG au niveau des meilleurs en seulement 2 ans, et cela doit être pris en compte », nous dit dans les conclusions de notre analyse. « Pour ceux d’entre nous qui viennent de la version 1.0, il est impressionnant de contempler ce qu’était Eorzea et ce qu’elle est aujourd’hui. Un vrai fantasme. Félicitations Yoshida. Maintenant oui ». Vous pouvez lire l’analyse sur ce lien.

Source : Famitsu