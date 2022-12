Les marchands de Skyrim vous trompent depuis des années

The Elder Scrolls V: Skyrim continue d’étonner la communauté plus de 10 ans après sa sortie. Une décennie au cours de laquelle pratiquement tout le jeu a été bombardé, mais beaucoup ignoreront certaines des astuces utilisées par ses développeurs. L’un d’eux concerne les commerçants. Lorsque vous entrez dans un store et demandez poliment au vendeur de vous montrer son sexe, ce qui se passe dans les coulisses est très différent. La personne est un élément esthétique : celui qui vous vend des choses est un coffre caché sous ses pieds.

Le secret des marchands de Skyrim, dévoilé

C’est ce que révèle l’utilisateur u/ulfrpsion sur Reddit, qui décrit le mécanisme que Bethesda Softworks a développé dans les stores : « Ils utilisaient des coffres comme stockage pour le contenu aléatoire et les réapparitions d’objets, et tous les stores en ont d’autres. Ils sont sous la géométrie, mais lorsque vous ouvrez une boutique pour échanger, vous utilisez en réalité un coffre, qui contient une sélection d’objets à l’intérieur et une table aléatoire.

Les mettre dans un coffre avec ces facteurs attachés a du sens au fur et à mesure que le joueur progresse dans l’aventure. «Lorsque vous montez de niveau, à travers un coffre, il est beaucoup plus facile de gérer la mise à l’échelle des objets. Il ne se vide jamais, il régénère de nouveaux objets dès que le joueur entre dans un espace à proximité. C’est un moyen plus rapide que de tout ajouter à un personnage spécifique », explique-t-il.

Sur la version PC, vous pouvez utiliser la commande TCL sur la console pour désactiver la géométrie afin de pouvoir survoler tout ce qui dépasse le niveau que le joueur devrait voir. Vous trouverez des coffres avec le titre « Do Not Delete » (ne pas supprimer, en anglais). Cela n’arrive pas qu’aux commerçants. Dans certains donjons, comme ceux liés aux quêtes daedriques, ils disposent de ce type de coffre, qui contient les objets uniques qui sont distribués au joueur en récompense en fonction de ce qu’il a fait.

